عشرات السفن الأخرى تتجه نحو قطاع غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن زاهر بيراوي، رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة وأحد مؤسسي أسطول الحرية، في مقابلة مع صحيفة القدس العربي، أن السفن الصغيرة التابعة لهذا الأسطول أحدثت هزة عنيفة في ضمائر الشعوب. وأعلنت منظمات دولية مختلفة استعدادها للتعاون مع هذا الأسطول.

وأضاف: "ستبحر عشرات السفن الأخرى باتجاه قطاع غزة خلال الأشهر المقبلة". ويُعتبر هجوم الكيان الصهيوني على سفينة حنظلة قرصنة، في حين تواصل دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا دعمها لتل أبيب.

وأضاف بيراوي: "بعض الدول، مثل فرنسا، ارتكبت جريمة متعددة الأوجه، لأنها تدعم تل أبيب وتشهد في الوقت نفسه احتجاز الجيش الصهيوني لمواطنيها على متن سفينة حنظلة".

وقال: "إن الهجوم على هذه السفينة، حتى من مسافة بعيدة عن ساحل غزة، يعكس خوف الجيش الصهيوني من مثل هذه الأعمال الرمزية".

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