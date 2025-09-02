توضيح غريب آبادي حول عملية تفعيل آلية "سناب باك"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، والحاضر مع الوفد الإيراني في الصين وقمة شنغهاي: "يقول الأوروبيون إن عملية تفعيل آلية "سناب باك" ستستغرق 30 يومًا. نأمل أن يستغل الأوروبيون هذه الفترة الزمنية لتصحيح الخطأ الذي ارتكبوه لأنهم يدركون أنه إذا تحركوا نحو إعادة فرض العقوبات، فإن إيران ستتخذ أيضًا موقفًا وردًا متناسبين".

وفي إشارة إلى دور الدول الأعضاء في مجلس الأمن في منظمة شنغهاي للتعاون، قال: "بعض هذه الدول أعضاء في مجلس الأمن؛ الصين وروسيا كعضوين دائمين، وباكستان كعضو غير دائم في مجلس الأمن". بطبيعة الحال، نتفق في مواقفنا مع هذه الدول، وجميع الدول الثلاث تعارض إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن . تتيح هذه القضية فرصة لإيران للتشاور معها بشأن هذه القضايا.

وأضاف: يتضمن البيان الختامي لقادة شنغهاي أيضًا فقرتين أو ثلاث فقرات حول هذه القضايا، والتي تم اقتراحها والموافقة عليها بناءً على اقتراحنا. تتعلق إحدى الفقرات بإدانة عدوان الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على جمهورية إيران الإسلامية، بما في ذلك الهجوم على المنشآت النووية، والذي يعتبرونه مخالفًا للقانون الدولي. هذه الفقرة قوية جدًا لأن قادة منظمة شنغهاي للتعاون أدانوا هذا العدوان بتسمية الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وهذه القضية ذات أهمية كبيرة.

كما صرح نائب وزير الخارجية الإيراني: فقرة أخرى من البيان مخصصة للقرار 2231، حيث أكد الأعضاء على وجوب تنفيذ أحكام هذا القرار بطريقة فعالة وليس بشكل انتقائي. معنى هذا الموقف هو أن الدول الأوروبية لا يمكنها تطبيق بند "سناب باك" بشكل انتقائي من خلال عدم الوفاء بالتزاماتها. هاتان المسألتان المذكورتان في البيان بالغتا الأهمية.

في جزء آخر من خطابه، أشار غريب آبادي إلى الإجراء الأخير الذي اتخذته الترويكا الأوروبية لتفعيل آلية "سناب باك"، وقال: "إن هذا التحذير الذي وجهته هذه الدول لتفعيل آلية "سناب باك" غير قانوني تمامًا وليس له أي أساس قانوني. لكن للأسف، تعمل المنظمات الدولية في إطار سياسي، وقد اتخذ الأوروبيون هذا الإجراء". كما أعلنت وزارة الخارجية موقف جمهورية إيران الإسلامية في هذا الصدد في بيان.

