القوات المسلحة اليمنية تعلن عن ثلاث عمليات نوعية لضد مطار اللد وهدفين حيويين في عمق الارض المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان للعميد يحيى سريع مساء الجمعة، أعلن أن "سلاحَ الجوِّ المسيَّرَ في القوّاتِ المسلَّحةِ اليمنيَّةِ، نفَّذَ ثلاثَ عمليّاتٍ عسكريَّةٍ نوعيَّةٍ، استهدفتْ ثلاثةَ أهدافٍ لِلعدوِّ الإسرائيليِّ، بِـثلاثِ طائراتٍ مسيَّرةٍ، استهدفتِ الأولى مطارَ اللُّدِّ في منطقةِ يافا، واستهدفتِ الطائرتانِ الأُخريانِ هدفينِ حيويَّينِ للعدوِّ الصهيونيِّ في منطقتَي بئرِ السبعِ وعسقلانَ بِـفلسطينَ المُحتلّةِ".

وأكد العميد سريع أن العملياتِ "حقَّقت أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ"، موضحًا أنها تأتي "انتصارًا لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ الأعزاءِ، وردًّا على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ وجرائمِ التجويعِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة".

وخاطبت القوات المسلحة اليمنية أبناءَ الامة العربيّةِ والإسلاميّةِ بالقول: "إذا لم تقفوا مع إخوانِكم في فلسطينَ اليومَ، وهم يعانونَ من التجويعِ الذي يشاهدُه كُلُّ العالَمِ، فمتى ستقفون؟ متى تنتصرون لدينِكم، لأخلاقِكم، لإنسانيّتِكم، لفطرتِكم؟".

ونوّهت إلى أن الجميعَ اليومَ يقفُ "أمامَ جريمةِ إبادةٍ حتمًا لن ينساها التاريخُ، وبالتأكيدِ لن ينسى التاريخُ مواقفَ المتخاذلينَ المتقاعِسينَ، ومواقفَ المتواطئينَ المتآمرينَ المشاركينَ في تنفيذِ الجريمةِ".

وجدَّدَت القواتُ المسلحة اليمنية تحذيراتِها "لكافّةِ الشركاتِ التي تتعاملُ مع موانئِ فلسطينَ المحتلّةِ بأنّ سُفُنَها سوف تتعرّضُ للاستهدافِ بغضِّ النظرِ عن وِجهتِها، وأنّ عليها سرعةَ إيقافِ أيِّ تعاملٍ مع تلك الموانئِ؛ حفاظًا على سلامةِ سفنِها وطواقمِها".

وفي ختام البيان، أكَّدت القواتُ المسلحة اليمنية أن "موقفَ اليمنِ ينبعُ من التزامِه الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنسانيِّ تجاهَ مظلوميّةِ شعبِنا الفلسطينيِّ، وما يتعرّضُ له إخوانُنا في غزّةَ من حصارٍ وعدوانٍ، وهذا الموقفُ مستمرٌّ بعونِ اللهِ وفي تصاعدٍ حتى وقفِ العدوانِ على غزّةَ ورفعِ الحصارِ عنها".

