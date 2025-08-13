القوات المسلحة اليمنية تستهدف أربعة أهداف حيوية للاحتلال في حيفا والنقب وأم الرشراش وبئر السبع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المسيرة ان في بيان تلاه العميد يحيى سريع مساء الثلاثاء، أوضح أن "سلاحَ الجوِّ المسيَّرَ في القوّاتِ المسلَّحةِ اليمنيَّةِ، نفّذ أربعَ عمليّاتٍ عسكريَّةٍ، وذلكَ بِـستِّ طائراتٍ مسيَّرةٍ".

وبيّن أن العمليات "استهدفتْ أربعةَ أهدافٍ حيويَّةٍ لِلعدوِّ الإسرائيليِّ في مناطقَ حيفا والنقبِ وأمِّ الرشراشِ وبئرِ السبعِ بِـفلسطينَ المُحتلّةِ"، منوّهاً إلى أنها تأتي "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ الأعزاءِ، ورداً على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ وجرائمِ التجويعِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة".

وأكد متحدّث القوات المسلحة اليمنية أن العمليات حققت أهدافها بنجاح، مجدداً التأكيد على أننا "مستمرّون في عمليّاتِنا الإسناديّةِ حتّى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزة".

وفي رسالةٍ تحذيرية، نوّه العميد سريع إلى أن "استمرارَ العدوِّ الصهيونيِّ في تنفيذِ مخطَّطِهِ الهادفِ إلى تصفيةِ القضيَّةِ الفلسطينيَّةِ بالإبادةِ الجماعيَّةِ والتجويعِ والتهجيرِ ستكونُ له تداعياتٌ خطيرةٌ على كافةِ البلدانِ والشعوبِ العربيَّةِ والإسلاميَّةِ".

وأشار إلى أن "تصفية القضيَّةِ الفلسطينيَّةِ ستكونُ مقدِّمةً لاستباحةِ العدوِّ لشعوبٍ وبلدانٍ أُخرى ما لم تتجهْ هذه البلدانُ لدعمِ صمودِ غزَّةَ جبهةِ الدِّفاعِ الأولى عن الأمَّةِ بأكملِها".

