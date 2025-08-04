بقائي: النهج الأمريكي هو الدعم المطلق لتصرفات اسرائيل..تعاوننا مع الوكالة مبني على قرار البرلمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر المؤتمر الصحفي الذي عقده إسماعيل بقائي اليوم (الاثنين) بمناسبة يوم الصحافي، عائلة الشهيد نيما رجب بور، رئيس تحرير شبكة أخبار الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي استشهد خلال الهجوم الإرهابي الذي شنه الكيان الصهيوني.

في بداية هذا اللقاء، هنأ المتحدث باسم وزارة الخارجية بحلول يوم الصحفيين، وأضاف: "هذا العام، ننعي الصحفيين الذين استشهدوا في المنطقة، بما في ذلك في غزة، وكذلك في هجوم الكيان الصهيوني على إيران".

وفي كلمته الافتتاحية، قال بقائي أيضًا: "لا يزال استمرار الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة من أهم القضايا المطروحة على الساحة الدولية، وللأسف، لا يزال تقاعس المؤسسات الدولية عن مواجهة هذه الجريمة مستمرًا".

النائب الأول للرئيس الإيراني سيزور تركمانستان

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى زيارة الرئيس الأخيرة إلى باكستان، واصفًا إياها بالمهمة، وقال: "من المقرر أن يتوجه النائب الأول لرئيس الجمهورية إلى تركمانستان اليوم للمشاركة في قمة الدول النامية غير الساحلية، وهذه هي القمة الثالثة، وتكمن أهمية هذه القمة بالنسبة لنا كإيران في أن من بين 32 دولة غير ساحلية، هناك ثماني دول مرتبطة بإيران، وسبع منها دول أعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي. إن دور إيران كجسر بين الدول غير الساحلية في جوارنا بالغ الأهمية، ومن المقرر وضع خطة تنمية مدتها عشر سنوات للدول غير الساحلية".

لا يوجد مفتشون للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران حاليًا

ردًا على سؤال بشأن وجود مفتشون تابعون للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران حاليًا، قال بقائي: "لا يتواجد حاليا أي مفتش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران"، مبينا: "بطبيعة الحال، يجب تنظيم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقًا لأحدث قرار صادر عن مجلس الشورى الإسلامي، وتعتبر الحكومة ووزارة الخارجية نفسيهما مُلزمتين بتنظيم تعاملاتهما مع الوكالة بناءً على هذا القرار".

وأضاف: "لقد عبّرنا مرارًا وتكرارًا عن شكوانا واعتراضاتنا على الأداء المُسيّس للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وأضاف: "ما زلنا طرفًا في معاهدات مثل معاهدة حظر الانتشار النووي، وإيران، كدولة مسؤولة، تلتزم بالوثائق ذات الصلة طالما أنها طرف في هذه المعاهدات".

لا يحق للدول الاوروبية تفعيل آلية الزناد

ليس للدول الأوروبية الثلاث أي حق قانوني في استخدام ما تسمى بآلية الزناد او سناب بك لإعادة فرض العقوبات. إساءة استخدام هذه الأداة ستكون لها عواقب. لذا، فإن مايجب فعله واضح".

زيارة الرئيس بزشكيان الى باكستان كانت بالغة الأهمية وستفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين

وبخصوص زيارة رئيس الجمهورية إلى باكستان، قال: "كانت هذه الزيارة بالغة الأهمية وستفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين. كانت إيران أول دولة تعترف بباكستان. خلال هذه الزيارة، تم توقيع 12 وثيقة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والجمركية والثقافية. وكان تمديد الاتفاقية الثقافية بين البلدين تطورًا مهمًا. وقد لوحظ قرار إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. كان موقف باكستان خلال العدوان العسكري على إيران موضع تقديرنا، ويعكس نهجها في سيادة القانون وفهمها لمخاطر التوسع الصهيوني. يمكن للبلدين، بصفتهما مؤسسين لمنظمة التعاون الاقتصادي، أن يلعبا دورًا فعالًا في التنمية الاقتصادية للمنطقة والبلدين".

وزير الخارجية البريطاني ليس في موقع يسمح له بالتعليق على طبيعة البرنامج النووي الإيراني

وفيما يتعلق بتصريحات وزير الخارجية البريطاني، قال: "إنه ليس في موقع يسمح له بالتعليق على طبيعة البرنامج النووي الإيراني، لذا فإن هذه التصريحات سياسية. إذا كانوا يقبلون الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فعليهم قبول تقاريرها التي تفيد بعدم وجود أي انتهاكات للبرنامج النووي الإيراني السلمي على أي حال. إن تصريحات المسؤولين البريطانيين هذه لا تؤدي إلا إلى تحميلهم المسؤولية الدولية، وتعزز الاستنتاج بأن الدول الأوروبية الثلاث، بما فيها بريطانيا، لا تعتقد على ما يبدو أنها لا تزال أعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأضاف بقائي: "لو كانوا يؤمنون بمثل هذا الأمر، لكانوا قد اطلعوا بالتأكيد على خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231، الذي أكد واعترف بالبرنامج النووي السلمي الإيراني، بما في ذلك التخصيب. تصريحات وزير الخارجية البريطاني، ومعظم تصريحاته، تدخلية، وتبدو متماشية مع التقليد العريق للسياسيين في هذا البلد، الذين اعتادوا، انطلاقًا من منظور استعماري، على الإدلاء بتصريحات تدخلية.

العقوبات على شركات الشحن الإيرانية مخالفة للقانون الدولي

قال بقائي، تعليقًا على فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركات وأفراد في شركة الشحن الإيرانية: "لا شك أن الإجراء الأمريكي مخالف تمامًا للشؤون الدولية. على مدى العقود القليلة الماضية، ورغم الضغوط والعقوبات، تمكنا من حماية بلدنا ومواجهة الإجراءات الأحادية الجانب. الإجراءات الأمريكية ليست موجهة ضد إيران فحسب، بل أثرت على جميع الدول".

ستتم زيارة مسؤول الوكالة إلى طهران في أقل من 10 أيام

وبخصوص زيارة ماسيمو أبارو، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى طهران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "ستتم زيارة مسؤول الوكالة إلى طهران في أقل من 10 أيام".

وبشأن زيارة وزير الخارجية عراقجي إلى طاجيكستان، قال: "العلاقة الوثيقة جدًا بين إيران وطاجيكستان نموذجية، فنحن أمة واحدة وكانت هذه زيارة ثنائية تمت في إطار تعزيز العلاقات مع الجيران.

طلب التعويضات من الولايات المتحدة على جدول الأعمال فی أي مفاوضات محتملة

وبخصوص مقابلة عراقجي حول شروط إيران لاستئناف المفاوضات والحصول على التعويضات ورد الولايات المتحدة، أضاف بقائي: في هذا الصدد، أشار عراقجي إلى أن أي مفاوضات مستقبلية ستكون مختلفة تمامًا عما كانت عليه قبل شن الحرب، وقد تغيرت الظروف كثيرًا. في أي مفاوضات محتملة، سيكون طلب التعويضات من الولايات المتحدة أحد المواضيع المدرجة على جدول الأعمال بالتأكيد.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن مناقشتهم لهذه القضية بعبارات مبتذلة تُظهر قلة معرفتهم بالقانون الدولي. ما نراه في سياسات الولايات المتحدة مثير للسخرية، فهم يرتكبون جرائم ويدعمون أفعال الکیان الصهيوني ويحاولون تبرير أفعالهم. على المتحدثين باسم الولايات المتحدة مراجعة تاريخ نتائج آراء المحاكم الدولية في إجراءات مماثلة، مثل قضية منصات النفط الإيرانية، حيث ثبت أن الولايات المتحدة منتهكة.

وفيما يتعلق بإعلان هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عدم بث مقابلة عراقجي، قال: "العلاقة بين وزارة الخارجية والهيئة ممتازة، ونقدر جهودهما. هذا سوء فهم ليس بين وزارة الخارجية والهيئة، وكان من المفترض بث برنامج مختلف نسبيًا، وقد بُثّ، أما الباقي فكان بين المنتج والهيئة".

النهج الأمريكي هو الدعم المطلق لجرائم الکیان الصهيوني

أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية بشأن ادعاء ترامب بعدم وقوع إبادة جماعية في غزة والكشف عن حجم المساعدات الأمريكية لغزة: "نحن هنا نتحدث عن نهج الحكومة الأمريكية. لطالما كان النهج الأمريكي هو الدعم المطلق لأفعال الکیان الصهيوني، ولهذا السبب تُعتبر أمريكا شريكة في جرائمه. بفضل تضحيات زملائكم، ثبتت انه لا شك في أن إبادة جماعية مروعة تحدث، وهذا الكلام لا يخفف من وطأة الذنب والتواطؤ الأمريكي. إن حضور أحد المبعوثين الأمريكيين، الذي أظهر أن الأمر مجرد تمثيلية، أوضح أن دور أمريكا في التستر على جرائم الکیان الصهيوني واضح".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ردًا على إساءة معاملة المواطنين الإيرانيين المعتقلين في جمهورية أذربيجان: "هذه قضية مهمة. لقد تلقينا أنباء عن إساءة معاملة المواطنين المعتقلين في سجون جمهورية أذربيجان، وقد أرسلنا احتجاجاتنا ومخاوفنا إلى باكو في العديد من المذكرات. إن المعاملة المناسبة وفقًا لالتزامات حقوق الإنسان هي مطلبنا المشروع. اتفاقية الحقوق القنصلية واضحة تمامًا في هذا الصدد. لدينا اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المدانين مع أذربيجان، وهذه القضية مدرجة على جدول أعمال وزارة الخارجية.

التخصيب مهم جدًا بالنسبة لنا

بخصوص مبادرة "منارة" للقضية النووية الإيرانية التي طرحتها وزير الخارجية السابق محمدجواد ظريف، قال بقائي: في هذا الصدد، على مقدمي هذه الخطة توضيح ذلك. مسألة الكونسورتيوم ليست جديدة، لكننا لم نتطرق أبدًا إلى تفاصيل هذه المبادرة في المفاوضات. من الطبيعي أن يشعر المثقفون بالقلق في بلدٍ تُطرح فيه القضية النووية على جدول الأعمال منذ 20 عامًا. التخصيب في إيران مهم جدًا بالنسبة لنا كجزء لا يتجزأ منه، ويمكن دراسة أي خطة تضمن هذا الحق لإيران.

وبخصوص المفاوضات المقبلة مع الدول الأوروبية الثلاث، قال: "اتفقنا في الاجتماع الذي عُقد في إسطنبول على استمرارها، ولم يُحدد موعد ومكان بعد. المسألة تتعلق بالمفاوضات النووية، وقد دخلنا في أي عملية بجدية منذ البداية، ونعتقد أنها يجب أن تكون مثمرة. يُثار نقاشات خارج إطار المفاوضات لا طائل منها.

وبخصوص التصريحات المتعلقة بالمشاورات بين الدول الثلاث، عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية، بشأن الملف النووي الإيراني، قال بقائي: "لسنا على علم بمثل هذه الخطة، ولا يمكن تأكيدها".

وبخصوص الاعتراف بالحكومة الأفغانية الحالية، قال المتحدث باسم السلك الدبلوماسي: "قرار الاعتراف بالحكومات الأخرى قرارٌ يعود للبلاد، ونحن نتخذ قراراتنا بناءً على مصالحنا الخاصة. من الطبيعي تمامًا أنه في أي حوار بين جارتين قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الأمن القومي من خلال الأزمات، سيتم بالتأكيد مناقشة جيران آخرين. لدى إيران وباكستان قواسم مشتركة كثيرة مع أفغانستان، وما يحدث في أفغانستان هو مصدر قلق لإيران وباكستان، وفي كل حوار، سيتم مناقشة كيفية مساعدة هذا البلد.

الاعتداءات على الصحفيين أمثلة على جرائم الحرب

وبخصوص الإجراءات والملاحقات القانونية للصحفيين الشهداء، أضاف: وفقًا للقانون الدولي، فإن الاعتداءات على الصحفيين محظورة تمامًا وتُعد أمثلة على جرائم الحرب. إن قتل الصحفيين في غزة ولبنان والاعتداء على وسائل الإعلام الوطنية أمثلة على جرائم الحرب. لقد وثقنا جميع هذه الحالات، وهناك قضية قيد المتابعة.

وردًا على سؤال مراسل مهر، وفي معرض تقييمه لبيان أربع دول أوروبية اتهمت إيران بأعمال تهديد على الأراضي الأوروبية والأمريكية، قال بقائي: "هذا البيان لا أساس له من الصحة. إنه مجرد هراء وادعاء سخيف دون أي دليل، وهو مجرد اتهام لا أساس له من الصحة. من الواضح أي دولتى فرنسا والولايات المتحدة تحاولان تحديدًا الضغط وصرف الانتباه عن الوضع الراهن في غزة. هذه الدول متورطة بشكل مباشر وغير مباشر في الجرائم المرتكبة في غزة، سواءً بتقديم الأسلحة أو الدعم.

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