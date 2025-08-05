الصين.. إجلاء 82 ألف شخص في بكين بسبب الأمطار الغزيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الوكالة إن عمليات الإجلاء تمت حتى الساعة الـ9:00 من مساء الاثنين بالتوقيت المحلي، في ظل تحذيرات أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية، التي رفعت مستوى الإنذار إلى أعلى درجاته باللون الأحمر بسبب غزارة الأمطار.

وأوضحت السلطات أنه تم تعليق العمل في أكثر من 3.200 موقع بناء داخل المدينة كإجراء احترازي لحماية العمال ومنع وقوع حوادث.

وكانت موجة الأمطار قد بدأت في حدود الساعة الـ6:00 مساء يوم الاثنين واستمرت حتى صباح الثلاثاء، ما أدى إلى مخاوف من تكرار سيناريو العواصف السابقة.

وسبق أن شهدت بكين مطلع الأسبوع الماضي أمطارا مماثلة أسفرت عن مقتل 44 شخصا، فيما تم إجلاء أكثر من 80 ألفا آنذاك إلى مناطق آمنة، وفق بيانات سابقة لوكالة شينخوا.

وتشير الإحصائيات إلى أن العاصمة تعرضت في نهاية يوليو ومطلع أغسطس 2023 لفيضانات مماثلة، أسفرت عن وفاة 11 شخصا، وتضرر أكثر من 44 ألف شخص في 13 منطقة، فيما تم إجلاء مئات الآلاف في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي شهدتها المدينة خلال العقد الأخير.

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