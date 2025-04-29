إيران تعلن استعدادها لتصدير المعدات التقنية الزراعية إلى أفغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الجهاد الزراعي غلام رضا نوري قزلجه خلال لقائه نائب وزير الزراعة في الحكومة الأفغانية المؤقتة: إن الشعبين الإيراني والأفغاني تربطهما علاقات ثقافية تاريخية عريقة ولا يزالان مهتمين بتوسيع وتعميق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأكد على ضرورة إنشاء لجنة مشتركة بين إيران وأفغانستان في كابول، وقال: "يجب السعي بجدية إلى تطوير العلاقات والروابط بين البلدين". ومن ثم، ينبغي إعداد وتوقيع وثائق التعاون، وخاصة في القطاع الزراعي، في إطار اللجنة المشتركة.

وأكد نوري قزلجه أن إيران مستعدة تماما لتقديم الخدمات الفنية والهندسية لأفغانستان المجاورة في القطاع الزراعي.

وأكد وزير الزراعة على ضرورة توسيع العلاقات الاقتصادية والزراعية مع أفغانستان، وقال: "إن مجال العمل في القطاع الزراعي واسع ومتنوع للغاية". إن تشكيل لجنة مشتركة وصياغة وتوقيع مذكرات التفاهم من شأنه أن يساعد على تطوير التعاون المشترك. ومن الجدير بالذكر أنه نظراً لأهمية التعاون الزراعي في العلاقات الثنائية والحصة الكبيرة للمنتجات الزراعية والغذائية في إجمالي حجم الصادرات إلى ذلك البلد، فقد تم تكليف وزارة الجهاد الزراعي بمسؤولية اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأفغانستان.

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