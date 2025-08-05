قافلة الأربعين الطبية الإيرانية تتجه الى كربلاء المقدسة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تزامنا مع اقتراب أيام أربعين الإمام الحسين (ع)، غادرت قافلة الأربعين الطبية الإيرانية اليوم الثلاثاء نحو طريق المشاية، لتقديم خدمات علاجية وداعمة مميزة للزائرين في هذه المسيرة النورانية.

تأتي هذه الخطوة تماشيا مع أهداف وزارة الصحة لتوفير تغطية علاجية شاملة والاستفادة من قدرات الطب الإيراني والمكمل خلال أيام ذروة الازدحام في مراسم الأربعين الحسيني.

ستتمركز القافلة في موكبين تخصصيين: موكب "نِعْمَ الطَبيب" (العمود 833) ويضم 66 من الكوادر الطبية، وموكب "المواساة" الواقع في مستشفى أبو مهدي المهندس (العمود 1325) ويضم 7 أعضاء. ويتكون الفريق المُرسَل من 30 طبيبا، 11 أخصائية تدليك، 5 أخصائيي تدليك رجال، 3 ممرضين، و3 مترجمين.

كما سيتم تقديم الخدمات في مناوبات منظمة، بحيث يتولى طبيب واحد الإشراف، وشخصان مسؤولان عن فرز المرضى (تحديد اولوياتهم)، وثلاثة في قسم الصيدلية، وسبعة أطباء يقومون مباشرة بفحص الزائرين. وتهدف هذه الخطة إلى تقديم خدمات صحية مثالية في ذروة الازدحام خلال الأربعين.

وبحسب التقرير، وضمن الجهود لرفع مستوى جودة الخدمات، تم تنظيم دورات تدريبية متخصصة بالتعاون مع الجمعية العلمية للطب التقليدي الإيراني للكوادر الطبية. وتشمل هذه الدورات: دروسا في اللغة العربية لتسهيل التواصل مع الزوار، ودروسا في طرق السيطرة على الألم عبر التدليك والعلاج بالإبر الصينية، خاصة لفترة الأربعين.

كما تم تجهيز خمسة آلاف حقيبة صحية تحتوي على مراهم، زيوت، أعشاب وشاي طبي، وأكياس علاجية وقائية لمشاكل السفر الشائعة، لتوزيعها على الزوار خلال الأربعين.

تهدف هذه الجهود إلى تحقيق رسالة تعزيز صحة زوار العتبات المقدسة، وزيادة الاستفادة من إمكانيات الطب الإيراني والمكمل خلال الرحلة المعنوية لأربعين الإمام الحسين (ع). ويُؤمَل أن تُسهم هذه الجهود في تقديم خدمات علاجية وداعمة شاملة وفعالة تُلبي احتياجات الزوار وتُحقق رضاهم وسلامتهم.