المتحدث باسم السلطة القضائية: علينا أن نكون حذرين من خداع الحرب النفسية التي يمارسها العدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد أصغر جهانغير، المتحدث باسم السلطة القضائية، مؤتمرًا صحفيًا صباح اليوم.

وصرح جهانغير في البداية: بما أننا على أعتاب الأربعين، وأن محبي الحسين يشاركون في هذه المناسبة، فإن ما نشهده من ملحمة حسينية هو نموذجٌ يُحتذى به للأمة الإيرانية وجميع شعوب العالم. تُثبت هذه المسيرة أن أمتنا هي أمة الإمام الحسين عليه السلام. شعارنا هو شعار "هيات من الذلة". لقد صمد هذا الشعب في وجه المستبدين على مر التاريخ، وأثبت أنه أمة لا تُقهر. ومن أبرز مظاهر قوة روح عاشوراء هذه القوة. هذه القوة هي القوة التي لا تُقهر للشعب الإيراني.

وأضاف: أصدرت السلطة القضائية أيضًا أوامر إلى السلطة القضائية في المحافظات الحدودية لتوفير الترتيبات اللازمة للزوار، كما في السنوات السابقة. وتم تفعيل النيابة العامة لمراقبة توزيع الزوار بدقة، وهم يتابعون مسألة توزيعهم على الحدود.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية: إن الرسالة الرئيسية للمهام الاستراتيجية السبع للقيادة هي خارطة طريق يجب علينا جميعًا تحديدها واتباعها جيدًا. بعبارة أخرى، المسؤولية الجماعية هي نقطة التحول في هذا المسار الاستراتيجي.

وأضاف جهانغير: جاء العدو إلى الميدان بحرب مشتركة، وحاول إظهار نفسه أقوى مما هو عليه، وجعل أمتنا تبدو أقل شأناً مما هي عليه في الواقع؛ يجب ألا ندع مخطط هذا العدو يتحقق.

وقال: أدلى سماحة قائد الثورة بتصريحات في مراسم شهداء حرب الاثني عشر يومًا، وأكد على عنصري الدين والمعرفة لدحر الاستكبار العالمي.

وأضاف: هُزم العدو في حرب الاثني عشر يومًا، لكنه لجأ إلى عمليات نفسية مكثفة. يجب أن نحذر من خداع العدو في الحرب النفسية. ولحسن الحظ، تم كشف مخطط هذا العدو بسرعة.

وصرح جهانغير: كما اتضح للعالم، فإن هذا الكيان الزائف لا يملك أي منطق سوى الإبادة الجماعية، واليوم يهتف الناس في جميع أنحاء العالم من أجل تحرير فلسطين. يجب أن نسعى جاهدين لعدم إسكات هذه الحركة، وهذا واجب كل دولة تسعى إلى الحرية في العالم.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية: إن حقوق الإنسان الإسلامية تؤمن بوجوب الحفاظ على كرامة الإنسان. واليوم، يتصرف مدّعو حقوق الإنسان الكاذبون بطريقة تجعل البشرية تكره حقوق الإنسان الغربية هذه.

كما هنأ وسائل الإعلام بيوم الصحفي، وقال: إن هذا اليوم، الذي اختير باسم الشهيد صارمي، هو مصدر فخر للصحفيين. اليوم، يكتسب الحديث عن الأخبار والمعلومات، كقوة جديدة، أهميةً عالمية. لذا، نتقدم بالشكر لمجتمعنا الإخباري. ومن المناسب إحياء ذكرى الصحفيين الاثني عشر الذين سقطوا خلال حرب الأيام الاثني عشر، وصحفيي غزة الشهداء.

