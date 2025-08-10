  1. إيران
  2. المجتمع
١٠‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٢ ص

عدد زوار الأربعين على معبر خسروي يتجاوز نصف مليون شخص

عدد زوار الأربعين على معبر خسروي يتجاوز نصف مليون شخص

قال المدير العام لإدارة الطرق والنقل البري في محافظة كرمانشاه، في إشارة إلى مرور 74 ألفاً و613 شخصاً عبر حدود خسروي خلال الـ24 ساعة الماضية: "تجاوزت حركة مرور الأربعين عبر حدود خسروي نصف مليون شخص".

أفادت وكالة مهر للأنباء، أشار يزدان خسروي، في إشارة إلى الإحصائيات الدقيقة لزوار الأربعين يوم السبت 9 أغسطس ، إلى أنه "بحسب آخر الإحصائيات المسجلة، عبر 31,856 مسافرًا قادمًا و42,757 مسافرًا مغادرًا منفذ خسروي الحدودي في هذا اليوم، بإجمالي حركة مرور بلغت 74,613 مسافرًا".

وأضاف: "تعكس هذه الإحصائيات تزايد أعداد الزوار العائدين في الأيام الأخيرة، وتُظهر أن منفذ خسروي لا يزال أحد الطرق الرئيسية لمحبي أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) إلى العتبات المقدسة".

في إشارة إلى الإحصائيات الإجمالية لعملية الأربعين منذ بداية أغسطس، قال المدير العام للطرق والنقل البري في محافظة كرمانشاه: "منذ بداية هذه العملية وحتى نهاية أمس، عبر ما مجموعه 523,440 شخصًا حدود خسروي، بمن فيهم الزوار الداخلون والخارجون من هذا المعبر الحدودي".

وأكد خسروي أنه تم استخدام جميع الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لتسهيل مرور الزوار على حدود خسروي، وأكد: أن قوات المرور والنقل البري ووكالات الخدمة تقدم خدماتها للزوار على مدار الساعة حتى تتم حركتهم بأقل قدر من المشاكل.

وأشار إلى أنه من المتوقع أنه مع اقتراب أيام ذروة عودة الزوار ، سيزداد حجم حركة المرور على حدود خسروي بشكل أكبر، ويجري تنفيذ الخطط اللازمة لإدارة هذا الحجم من حركة المسافرين.

/انتهى/

رمز الخبر 1961511
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات