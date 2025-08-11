عدد زوار الأربعين عبر حدود مهران يبلغ مليونين و56 ألفا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح السيد زاهدين جشمه خاور: "منذ بداية شهر صفر بلغ إجمالي عدد زوار مهران عبر الحدود الدولية مليونين و56 ألفًا و215 شخصًا.

واضاف: من بين هذا العدد، دخل 622 ألفًا و680 شخصًا من الإيرانيين، وغادر مليون و392 ألفًا و963 شخصًا من الإيرانيين".

وأضاف: دخل البلاد أيضًا 15 ألفًا و679 مواطنًا أجنبيًا، وغادرها 24 ألفًا و893 شخصًا.

وأكد المدير العام لإدارة الطرق والنقل في إيلام أن منفذ مهران الحدودي لا يزال الأكثر ازدحامًا خلال الأربعين، وتابع: "عملية عودة الزوار مستمرة بإدارة ورقابة سليمة".

