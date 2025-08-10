احتجاز سفينة سعودية محملة بالأسلحة متوجهة إلى تل أبيب

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة المسيرة، أن موظفي ميناء جنوة الإيطالي منعوا مرور السفينة السعودية "ينبع" المحملة بأسلحة عسكرية للكيان الإسرائيلي.

وأفاد التقرير أن السفينة السعودية غادرت الولايات المتحدة محملة بمعدات عسكرية وأدرك موظفو ميناء جنوة أن هذه المعدات كانت في طريقها إلى الكيان الإسرائيلي.

وأضاف التقرير أن حوالي 40 موظفاً من ميناء جنوة صعدوا على متن السفينة السعودية وحاصروها.

وتعهد مسؤولو الميناء بإنشاء آلية مراقبة دائمة للتحقيق في تهريب الأسلحة بعد هذه الحادثة.

وأكد موظفو الميناء أنهم لا يعملون لصالح الحرب، وفي عام 2019 فعلوا الشيء نفسه مع شحنة أخرى من الأسلحة من المملكة العربية السعودية. وصرح رئيس نقابة عمال الموانئ الإيطالية المستقلة أن العمل مع مثل هذه السفن يجعل الموظفين متواطئين في جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة.

