إيران وتركمانستان تتفقان على بناء خطي سكة حديد جديدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عُقد اجتماع ثنائي بين الرئيس التنفيذي للسكك الحديدية الإيرانية، ووزير السكك الحديدية، والمديرين التنفيذيين لسكك حديد تركمانستان في ميناء تركمانباشي على هامش القمة الثالثة للأمم المتحدة للدول غير الساحلية.

وبعد لقائه وزير السكك الحديدية التركمانستاني، أعلن جبار علي ذاكري، الرئيس التنفيذي للسكك الحديدية، عن اتفاق الجانبين على بناء خطي سكة حديد جديدين للحد من تراكم البضائع على حدود سكة حديد سرخس، وقال: إن مسألة زيادة خط سكة حديد عادي وخط عريض بين محطتي سرخس في إيران وتركمانستان كانت من أهم المواضيع التي نوقشت بين الجانبين.

وأكد الرئيس التنفيذي للسكك الحديدية على أهمية زيادة عدد خطوط التبادل في تطوير حركة السكك الحديدية بين البلدين، وقال: إن السكك الحديدية الإيرانية والتركمانية توصلت إلى اتفاق بشأن تنفيذ هذا القرار المشترك، ومن المقرر عقد اجتماعات خبراء بين سكك حديد البلدين.

كما قال نائب وزيرة الطرق والتنمية الحضرية بشأن ترسيب البضائع المصدرة على حدود سرخس: تمت مناقشة وتبادل مسألة العربات الكاملة على حدود سرخس، وتقرر أن تضيف السكك الحديدية التركمانية من 200 إلى 300 عربة أوزبكية إلى أسطول النقل بالسكك الحديدية في البلدين، من أجل زيادة القدرة على نقل البضائع الدولية وسرعة التجارة بهذا الطريق.

