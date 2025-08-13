السفير السويسري الجديد يقدم أوراق اعتماده إلى عراقجي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السفير السويسري الجديد، أوليفر بانغتر، بوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد عباس عراقجي، في مستهل مهمته الدبلوماسية في بلادنا، وقدم له نسخة من أوراق اعتماده.

/انتهى/