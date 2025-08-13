الممثل الجديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان يُقدّم أوراق اعتماده إلى عراقجي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى "كيتا أوهاشي"، الممثل الجديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان لدى جمهورية إيران الإسلامية، بوزير الخارجية السيد عباس عراقجي يوم الثلاثاء، في مستهل مهمته في بلادنا، وقدّم له أوراق اعتماده.

