  1. إيران
  2. السياسة
١٣‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٨:٢٨ ص

الممثل الجديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان يُقدّم أوراق اعتماده إلى عراقجي

الممثل الجديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان يُقدّم أوراق اعتماده إلى عراقجي

التقى الممثل الجديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان بوزير الخارجية الايراني في مستهل مهمته في بلادنا، وقدّم له أوراق اعتماده.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى "كيتا أوهاشي"، الممثل الجديد لصندوق الأمم المتحدة للسكان لدى جمهورية إيران الإسلامية، بوزير الخارجية السيد عباس عراقجي يوم الثلاثاء، في مستهل مهمته في بلادنا، وقدّم له أوراق اعتماده.

/انتهى/

رمز الخبر 1961629

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات