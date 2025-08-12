عراقجي لنظيره الأرميني: كل قرار يجب أن يحترم السيادة الوطنية للدول الاخرى بشكل كامل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أطلع وزير خارجية جمهورية أرمينيا، أرارات ميرزويان، في اتصال هاتفي مع السيد عباس عراقجي، وزير خارجية بلادنا، على آخر التطورات، بما في ذلك اتفاقية السلام مع جمهورية أذربيجان، والاتفاقيات المتعلقة بفتح طرق النقل الإقليمية، وتطوير الاتصالات، والخطوات التالية لتنفيذ هذه الاتفاقيات.

وأكد وزير الخارجية الأرميني أن أرمينيا دولة صديقة وجارة لإيران، وأن يريفان تُولي أهمية كبيرة لعلاقات الصداقة القائمة على حسن الجوار والمنفعة المتبادلة مع طهران، وتُولي هذه العلاقات أهمية بالغة.

ورحب وزير خارجية بلادنا بإحلال السلام بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان، مُشيرًا إلى مخاوف إيران بشأن فتح شبكات الاتصالات، مؤكدًا أن هذا الطريق يجب ألا يُغير الوضع الجيوسياسي للمنطقة أو يقطع وصول إيران إلى طرق اتصال أخرى.

وأكد عراقجي أن كل قرار وإجراء يتم اتخاذه يجب أن يحترم السيادة الوطنية وسلامة أراضي الدول الاخرى بشكل كامل.

