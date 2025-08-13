 بغداد ترفض التدخل الأمريكي في علاقاتها مع طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أضافت السفارة العراقية في واشنطن: الاتفاقية الأمنية الموقعة مؤخراً مع الجانب الإيراني تأتي في إطار التعاون الثنائي لحفظ الأمن وضبط الحدود المشتركة.

وصدر هذا البيان بعد أن أدلت تامي بروس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، بتصريحات تدخّلية ومستفزّة خلال مؤتمر صحفي، تعقيباً على الاتفاقية الأمنية الموقَّعة بين إيران والعراق، زاعمة: «نحن لا ندعم أي خطوة تجعل من العراق دولة تابعة لإيران».

وأضافت المتحدثة الأميركية في مزاعمها: «ندعم القوانين التي تعزّز سيادة العراق».

قال علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في تصريحاته حول محادثاته مع المسؤولين العراقيين والاتفاقية الأمنية بين البلدين: إن إيران والعراق يرتبطان بأواصر وثيقة من جوانب متعددة، وينبغي تعزيز مجالات التعاون بينهما في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويشكّل إرساء الأمن المستدام بين الدول الأساس لذلك.

وأضاف: هذه الاتفاقية تهيئ أرضية لتحقيق أمن مستدام بين البلدين، ونأمل أن تتحقق على أرض الواقع، كما تم وضع آلية للرقابة عليها بما يضمن، إن شاء الله، استمرارية هذا الأمن المشترك.

وأوضح لاريجاني أن لدى الجانب العراقي إرادة لاحترام أمن إيران المستدام، ونحن بدورنا على النهج نفسه، مؤكداً أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تمهّد لمزيد من التقدّم في التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

