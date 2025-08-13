الرئاسة اللبنانية تصدر بيانا بشأن تفاصيل لقاء عون ولاريجاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن موقع "العهد" الإخباري أن لقاء الساعة بين رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون والوفد الإيراني برئاسة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني كان إيجابيًا.

أصدرت الرئاسة اللبنانية بيانا بشأن تفاضيل هذا اللقاء، قال فيها: أبلغ رئيس الجمهورية لاريجاني رغبة لبنان في التعاون مع إيران ضمن حدود السيادة والصداقة القائمين على الاحترام المتبادل، كما أكد أن الصداقة التي نريد أن تجمع لبنان وإيران لا يجب أن تكون من خلال طائفة واحدة أو مكون لبناني واحد بل مع جميع اللبنانيين.

كما حمّل رئيس الجمهورية لاريجاني تحياته الى نظيره الايراني مسعود بزشكيان وتمنياته له بالتوفيق وللجمهورية الاسلامية السلام والتقدم.

وشكر الرئيس عون لاريجاني على مواساته باستشهاد العسكريين الستة في وادي زبقين.

الرئيس عون شدد أمام لاريجاني، كما تورد المعلومات، على أن الدولة اللبنانية وقواها المسلحة مسؤولة عن أمن جميع اللبنانيين من دون أي استثناء، واعتبر أن أيّة تحديات تأتي من العدو "الإسرائيلي" هي تحديات لجميع اللبنانيين وليست لفريق منهم.

بدوره، جدّد لاريجاني موقف بلاده لجهة دعم الحكومة اللبنانية والقرارات التي تصدر عن المؤسسات الدستورية اللبنانية، مشدّدًا على أن بلاده لا ترغب بحصول أي ذرة خلل في الصداقة أو في العلاقات مع الدولة اللبنانية والشعب اللبناني".

كذلك أشار لاريجاني الى أن بلاده راغبة في مساعدة لبنان اذا ما رغبت الحكومة اللبنانية التي تمنى لها النجاح في مسؤوليتها.

ووفق المعلومات، توسّع لاريجاني في الحديث عن الاعتداءات "الاسرائيلية" على إيران حيث أخذت هذه النقطة حيزًا كبيرًا من النقاش.

يُشار الى أن الجانب الإيراني لم يطلب التصريح بعد خروجه من اللقاء من قصر بعبدا، كما أكدت المعلومات لـ"العهد".

/انتهى/