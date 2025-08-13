لاریجانی یلتقي الرئيس اللبناني..العهد: اللقاء كان ايجابيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، اليوم الأربعاء، الرئيس اللبناني جوزيف عون وأجرى مشاورات معه في أول لقاء دبلوماسي له في بيروت.

وبشأن هذا اللقاء قال موقع العهد اللبناني: "معلوماتنا تؤكد ان لقاء الساعة بين رئيس الجمهورية جوزيف عون والوفد الإيراني برئاسة الدكتور علي لاريجاني كان إيجابيًا".

وفي إطار استمرار لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين التقى علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، وأجرى محادثات معه.

وكان لاريجاني، قد قال لدى وصوله إلى العاصمة اللبنانية بيروت، إن إيران ولبنان يتمتعان بحضارة عريقة، وشهدت القرون الماضية علاقات وثيقة بين شعبيهما، مما أوجد ترابطاً ثقافياً بينهما.

وأضاف: بسبب هذا الترابط نشأت محبة خاصة بين الشعبين، فإذا مرّ الشعب اللبناني بيوم عصيب أو عانى من محنة، فإننا في إيران نشعر بألمه. سنكون في جميع الظروف إلى جانب الشعب اللبناني العزيز.

كما أعرب لاريجاني عن شكره لرئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، على تهيئة الظروف لهذه الزيارة، مشيراً إلى أنه سيلتقي اليوم رئيس الجمهورية، ورئيس البرلمان، ورئيس الوزراء، إضافة إلى عدد من الشخصيات والمفكرين والسياسيين.

