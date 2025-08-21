"آزمون" على أعتاب المجد الآسيوي الكبير

أفادت وكالة مهر للأنباء،، قدّم سردار أزمون، نجم نادي شباب الأهلي الإماراتي، أحد أفضل مواسمه الكروية الموسم الماضي.

قدّم أداءً رائعًا في دوري الإمارات، وتمكّن من الفوز بلقب أفضل لاعب في الموسم والكرة الذهبية. سجّل أزمون 11 هدفًا وقدّم 6 تمريرات حاسمة في 21 مباراة بالدوري الإماراتي الممتاز.

ولم يقتصر أداؤه الاستثنائي على الدوري فحسب، بل سجّل 26 هدفًا و10 تمريرات حاسمة في 39 مباراة مع شباب الأهلي هذا الموسم، وكان له دورٌ حاسم في نجاح فريقه.

أدى هذا التألق إلى إدراج اسم سردار أزمون في القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب كرة قدم آسيوي لهذا العام.

نشر هذا الخبر الصحفي السعودي المرموق بدر بالعبيد على صفحته الشخصية وكتب: حتى الآن، تم ترشيح اثنين من المرشحين لهذه الجائزة، أحدهما سردار أزمون.

/انتهى/