400 ألف إيراني يقاضون الولايات المتحدة للمطالبة بالتعويض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها عقدت اليوم الثلاثاء، الجلسة الثالثة لقضية انقلاب 19 أغسطس/آب 1953 في الفرع 55 من محكمة العدل الدولية في طهران.

وفي بداية جلسة المحكمة، قال القاضي: انعقدت جلسة الفرع 55 للمحكمة الخاصة للنزاعات الدولية في طهران في موعدها المحدد. تتعلق القضية الحالية بدعوى قضائية رفعها أكثر من 400 ألف مدعٍ إيراني ضد الحكومة الأمريكية، مطالبين بتعويضات مادية ومعنوية وعقابية نتيجةً لانقلاب 19 أغسطس/آب ضد مواطنين إيرانيين.

وأضاف: في القضية الحالية، رُفعت دعاوى قضائية عديدة من محافظات مختلفة بشأن الأضرار المتكبدة. الجلسة الحالية هي الجلسة الثالثة، وستتخذ المحكمة القرار المناسب إذا رأت أن التحقيق كافي.

كما قال المحامي أبو طالب أياز في هذه الجلسة: منذ بداية وجودهم في إيران، بدأ الأمريكيون أنشطتهم متمحورة حول الاستيلاء على السلطة السياسية، ولهذا السبب حاولوا السيطرة الكاملة على حكومة بهلوي وموارد إيران من خلال انقلاب، ثم من خلال إنشاء جهاز استخبارات وأمن تابع لهم يُسمى السافاك.

وأضاف: "إن حادثة7 ديسمبر/كانون الأول(يوم الطالب)، وتضحية ثلاثة طلاب متظاهرين عند قدمي نائب الرئيس الأمريكي آنذاك ريتشارد نيكسون، تُعدّ جزءًا من سلسلة تُظهر قِدم وعمق عداء أمريكا لشعب إيران ووجودها".

وأوضح: "من أبرز النقاط السوداء في سجل أمريكا الإمبريالي دورها في انقلاب19 اغسطس والإطاحة بحكومة محمد مصدق الوطنية. كان دورها في تخطيط وتنفيذ هذا الانقلاب واضحًا لدرجة أنه تم الاعتراف به في الوثائق المنشورة في الولايات المتحدة وفي تصريحات ساستها ورجال الدولة الأمريكيين".