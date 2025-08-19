الأمم المتحدة: نحو 86% من مساحة قطاع غزة لم تعد صالحة للسكن

أفادت وكالة مهر للأنباء، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيانه أن إجبار مئات الآلاف من الأشخاص على الفرار من منازلهم والنزوح هو كارثة ويمكن وصفه بالطرد القسري للسكان.

وتابعت المنظمة: "نواصل التأكيد على التزامنا بخدمة سكان غزة وسنبقى في مدينة غزة لهذا الغرض".

وجاء في جزء آخر من البيان: إن المستشفيات في جنوب قطاع غزة تعمل بأضعاف طاقتها الاستيعابية وتضطر لاستقبال المرضى من المناطق الشمالية مما سيكون له عواقب وخيمة.

ويختتم البيان بالقول: "إننا بحاجة إلى حرية الوصول إلى كافة مناطق قطاع غزة ودخول المساعدات عبر كافة المعابر".

