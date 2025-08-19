  1. الدولية
١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٩ ص

الأمم المتحدة: نحو 86% من مساحة قطاع غزة لم تعد صالحة للسكن

أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان له إلى الوضع الحرج والكارثي في غزة، معلناً أن نحو 86% من مساحة قطاع غزة إما تم إخلاؤها أو تحويلها إلى مناطق عسكرية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيانه أن إجبار مئات الآلاف من الأشخاص على الفرار من منازلهم والنزوح هو كارثة ويمكن وصفه بالطرد القسري للسكان.

وتابعت المنظمة: "نواصل التأكيد على التزامنا بخدمة سكان غزة وسنبقى في مدينة غزة لهذا الغرض".

وجاء في جزء آخر من البيان: إن المستشفيات في جنوب قطاع غزة تعمل بأضعاف طاقتها الاستيعابية وتضطر لاستقبال المرضى من المناطق الشمالية مما سيكون له عواقب وخيمة.

ويختتم البيان بالقول: "إننا بحاجة إلى حرية الوصول إلى كافة مناطق قطاع غزة ودخول المساعدات عبر كافة المعابر".

