قالیباف : إيران أضحت أشدّ قوة مما كانت عليه قبل الحرب الاخيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالیباف، خلال لقائه اليوم الأحد عددا من مديري وسائل الإعلام المحلية، بأنّ قوّة البلاد، كمّاً ونوعاً، أصبحت أكبر من أيّ وقت مضى رغم كل التحديات والضغوط.

وأضاف قاليباف، أنّ "الخبرات التي اكتسبناها خلال العام الماضي، وخصوصاً في الحرب التي استمرت 12 يوماً، على المستويات العملياتية والتقنية والتكتيكية، لا يمكن مقارنتها بما قبلها إطلاقاً".

وتابع : إنّ "إسرائيل" والولايات المتحدة لم تحقّقا أيّاً من أهدافهما في الحرب الأخيرة؛ مبينا ان "ما يجعل الجمهورية الإسلامية أكثر ثباتاً واقتداراً واستمراراً هو قلوب قلوب المواطنين، وليس صواريخنا فقط؛ فإلى جانب القدرة الصاروخية، هناك وحدة الشعب وتضامنه منحنا طعم الانتصار على العدو.

وصرح رئيس البرلمان : بالنظر إلى "القبة الحديدية" والعقيدة العسكرية "الإسرائيلية"، ونوعية الصواريخ التي يمتلكها الكيان الغاصب، تُظهر المعلومات والتقارير الميدانية بأن حجم الدمار الذي كبّدته صواريخنا كان لافتاً للغاية.

وأشار قالیباف إلى، تحرّكات الكيان الصهيوني في المنطقة، بما يشمل سوريا ولبنان والعراق وقطر، مؤكداً : ان هذه حقائق ماثلة أمامنا، وفي مواجهة هذا العدو ينبغي أن نقف بقوّة وجاهزية واقتدار.