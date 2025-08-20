 عراقجي: سيتم تطوير خارطة الطريق لتطوير العلاقات بين إيران وبيلاروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه على هامش زيارة الرئيس الايراني مسعود بزشكيان إلى بيلاروسيا، صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقابلة مع مراسل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية حول مستقبل العلاقات والتعاون بين البلدين: "تقرر البدء من الآن فصاعدًا بمراجعة خارطة الطريق بين إيران وبيلاروسيا للعلاقات، الموقعة عام 2006 والمستمرة حتى عام 2026، ورفعها إلى مستوى وثيقة التعاون والشراكة الاستراتيجية الشاملة".

وكان الرئيس بزشكيان قد وصل إلى العاصمة البيلاروسية مينسك مساء الثلاثاء ، بدعوة من رئيس بيلاروسيا، واستقبله الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في القصر الرئاسي صباح اليوم الأربعاء.

وجرى اليوم لقاء خاص بين الرئيسين بزشكيان ولوكاشينكو، ومن ثم اجريا محادثات موسعة بحضور وفدي البلدين رفيعي المستوى، وفي ختامها جرى التوقيع على 12 وثيقة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وقبل وصوله الى مينسك قام الرئيس بزشكيان بزيارة ارمينيا حيث التقى كبار المسؤولين فيها وتم خلال الزيارة توقيع 10 وثائق للتعاون الثنائي بين البلدين.

