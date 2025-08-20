  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٢٠‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١٢:٤٤ م

تقریر وزير الخارجية الأرميني بشأن لقائه مع وزير الخارجیة الإيراني

تقریر وزير الخارجية الأرميني بشأن لقائه مع وزير الخارجیة الإيراني

نشر وزير الخارجية الأرميني رسالة على حسابه على X بخصوص لقائه وتبادل وجهات النظر مع وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعد زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى يريفان، كتب وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان على حسابه على X بخصوص لقائه مع نظيره الإيراني: "يسرني أنه خلال زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الدكتور بزشكيان إلى أرمينيا، التقيت بنظيري السيد عراقجي وتبادلنا وجهات النظر".

وخلال اللقاء أكدنا على ما يلي: "أهمية تعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الجارين، في ظل العلاقات الودية وطويلة الأمد. وتعزيز مستوى التواصل في إطار سيادة البلدين وسلطتهما القضائية".

ظانتهى/

رمز الخبر 1961879
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات