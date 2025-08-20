تقریر وزير الخارجية الأرميني بشأن لقائه مع وزير الخارجیة الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعد زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى يريفان، كتب وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان على حسابه على X بخصوص لقائه مع نظيره الإيراني: "يسرني أنه خلال زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الدكتور بزشكيان إلى أرمينيا، التقيت بنظيري السيد عراقجي وتبادلنا وجهات النظر".

وخلال اللقاء أكدنا على ما يلي: "أهمية تعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الجارين، في ظل العلاقات الودية وطويلة الأمد. وتعزيز مستوى التواصل في إطار سيادة البلدين وسلطتهما القضائية".

