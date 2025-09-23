جامعة طهران رائدة في تقنية الطباعة رباعية الأبعاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في مقالة مراجعة شاملة بعنوان "الطباعة رباعية الأبعاد لبوليمرات ذاكرة الشكل المستجيبة مغناطيسيًا: نحو حلول مستدامة في الروبوتات الناعمة والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة الطبية الحيوية"، بقلم الدكتور مصطفى باغاني والدكتور مجيد بني أسدي، أعضاء هيئة التدريس في كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة طهران، والدكتور داود رحمت آبادي، الباحث في جامعة طهران، وبالتعاون مع فريق دولي، نُشرت في مجلة العلوم المتقدمة المرموقة من وايلي (بعامل تأثير 1.14)، تستعرض الورقة أبحاث العلماء في جامعة طهران وتحلل تصميم وتصنيع وتطبيق البوليمرات المدمجة بتقنية الطباعة رباعية الأبعاد والتي يمكنها تغيير شكلها أو وظيفتها استجابةً للمجال المغناطيسي. قال الدكتور باغاني عن أهمية هذا البحث: "لقد فتحت تقنية الطباعة رباعية الأبعاد باستخدام بوليمرات ذاكرة الشكل آفاقًا جديدة في إنشاء أنظمة ذكية وقابلة للبرمجة يمكن التحكم فيها عن بُعد. وهذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص في التطبيقات الطبية التي لا يمكن فيها التدخل البدني المباشر".

وأضاف الدكتور بني أسدي عن هذا البحث: "لا تلخص هذه الورقة البحثية الإنجازات الحالية فحسب، بل تحدد أيضًا اتجاهات البحث المستقبلية لتطوير الجيل القادم من المواد الذكية متعددة الوظائف. ينصب تركيزنا على تطوير مواد تتميز، بالإضافة إلى أدائها العالي، بالتوافق الحيوي والاستدامة".

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور باغاني والدكتور بني أسدي والدكتورة أبرينيا والدكتور رحمت آبادي، إلى جانب زملائهم في جامعة طهران، يتمتعون بتاريخ طويل ومؤثر في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد ورباعية الأبعاد، وبوليمرات ذاكرة الشكل، والمركبات المتقدمة. وقد نشروا حتى الآن أكثر من أربعين ورقة بحثية معترف بها دوليًا في هذا المجال. تتضمن هذه الأوراق البحثية أبحاثًا موسعة حول تخليق بوليمرات جديدة ذات ذاكرة شكلية، وتكنولوجيا تصنيع وطباعة هذه البوليمرات، وآليات التنشيط، وتطبيقاتها وتحدياتها المستقبلية. وتُعد أكثر من عشرة مراجع في هذه المقالة إنجازات الأبحاث السابقة التي أجرتها هذه المجموعة البحثية.

نُشرت هذه المقالة كمقالة مفتوحة المصدر، ويمكن لجميع الباحثين والمهتمين الاطلاع عليها بالكامل من خلال الرابط التالي:

https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202513091

/انتهى/