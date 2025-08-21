انطلاق مناورات "الاقتدار الصاروخي المستدام 1404" للجيش الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال المتحدث باسم هذه المناورات الادميرال عباس حسيني إن المناورات ستجري على مدى يومين في شمال المحيط الهندي وبحر عمان، بمشاركة جميع الوحدات البحرية.

وأضاف الادميرال عباس حسيني في هذه المناورات وبالاستفادة من التجارب السابقة والتعليمات الصادرة سننفذ إطلاقات صاروخية وتمارين حرب الكترونية إضافة الى تدريبات بالطائرات المسيرة.

وتابع الادميرال حسيني: كما سنستخدم مجموعة واسعة من صواريخ كروز الذكية بعيدة متوسطة وقصيرة المدى لضرب وتدمير الاهداف البحرية السطحية.

واردف: إن أهداف هذه المناورة تتمثل في رفع القدرات القتالية وتعزيز قدرات التخطيط والقيادة والسيطرة الميدانية وإرساء معادلة الردع بالاعتماد على امكانيات الخبراء المحليين.