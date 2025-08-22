  1. إيران
عراقجي يجري اليوم محادثات هاتفية مع نظرائه من الدول الأوروبیة الثلاث

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "إسماعيل بقائي": سيجري وزير الخارجية "عباس عراقجي" اتصالا هاتفيا مشتركا مع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الجمعة.

وأفادت وكالة. مخر للأمباء، انه قال "إسماعيل بقائي" عن آخر مستجدات المفاوضات بين إيران وأوروبا بشأن القضية النووية : بناء على التنسيق الذي تم، سيجري وزير الخارجية، محادثة هاتفية مشتركة مع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي "كايا كالاس"، اليوم الجمعة.

وأضاف "إسماعيل بقائي": خلال هذه المكالمة الهاتفية، سيتم مناقشة القضية النووية ومطالب إيران خاصة فيما يتعلق بالغاء العقوبات الجائرة وضرورة محاسبة الأطراف المتورطة في الاعتداءات الإجرامية على المنشآت النووية الإيرانية.

