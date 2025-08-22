عراقجي يجري اليوم محادثات هاتفية مع نظرائه من الدول الأوروبیة الثلاث

وأفادت وكالة. مخر للأمباء، انه قال "إسماعيل بقائي" عن آخر مستجدات المفاوضات بين إيران وأوروبا بشأن القضية النووية : بناء على التنسيق الذي تم، سيجري وزير الخارجية، محادثة هاتفية مشتركة مع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي "كايا كالاس"، اليوم الجمعة.

وأضاف "إسماعيل بقائي": خلال هذه المكالمة الهاتفية، سيتم مناقشة القضية النووية ومطالب إيران خاصة فيما يتعلق بالغاء العقوبات الجائرة وضرورة محاسبة الأطراف المتورطة في الاعتداءات الإجرامية على المنشآت النووية الإيرانية.