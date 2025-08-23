إقالة رئيس وكالة الاستخبارات الدقاعية الأمريكية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت بأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أقالت جيفري كروز، رئيس وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية.

وأفاد التقرير بأن هذا القرار اتُخذ بعد نشر تقرير يُناقض مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المنشآت النووية الإيرانية.

وفي خطاباته المتكررة، ادعى ترامب تدمير المنشآت النووية الإيرانية بالكامل، بينما أفادت تقارير إعلامية أمريكية بعكس ذلك.

إقالة كبار قادة البحرية الأمريكية

كما أفادت وكالة أسوشيتد برس، نقلاً عن مسؤول أمريكي، بأنه في إطار تغيير في قيادة البحرية الأمريكية، أقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيت، قائدة الاحتياط نانسي لاكور، والجنرال ميلتون ساندز، قائد قيادة العمليات الخاصة البحرية.