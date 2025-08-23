الرئیس الايراني يهنئ بيوم الطبيب

أفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، اليوم السبت منشورًا على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي X بمناسبة ذكرى ميلاد الحكيم أبو علي سينا ​​ويوم الطبيب قال فيه: إنه عيد ميلاد سعيد للشيخ الرئيس أبو علي سينا ​​ويوم الطبيب لجميع سفراء الصحة والنجاة، والأطباء المحترمين، وزملائي الأعزاء.

وفي هذه الرسالة، أعرب الرئيس بزشكيان عن أمله بأ، يجعل الأطباء اسم إيران الحبيبة مرفوعًا دائمًا بفضل خبرتهم وحكمتهم والتزامهم وإنسانيتهم.

ويُعد أبو علي سينا ​​أحد أشهر الفلاسفة والعلماء الإيرانيين وأكثرهم تأثيرًا، وتحظى أعماله في مجال الفلسفة والطب الأرسطي بأهمية بالغة. وقد ألّف 450 كتابًا في مختلف المجالات، من أشهرها الموسوعة العلمية والفلسفية الشاملة "الشفاء"، وكتاب القانون في مجال العلوم الطبية.

