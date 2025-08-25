  1. إيران
  2. السياسة
٢٥‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٥:٣٩ م

عراقجي: ايران تتخذ نهجا شفافا فيما يخص ملفها النووي

عراقجي: ايران تتخذ نهجا شفافا فيما يخص ملفها النووي

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، على هامش الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، بنظيره الباكستاني "محمد إسحاق دار"؛ مؤكدا في تصريحه خلال اللقاء على ان "ايران تتخذ نهجا شفافا فيما يخص ملفها النووي".

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه بحث الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما الوضع الإنساني المتأزم في قطاع غزة والجرائم المتواصلة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأكد عراقجي وإسحاق دار على ضرورة التحرك الجماعي والمنسق والعاجل من قبل الدول الإسلامية لوقف الاعتداءات، ورفع الحصار، وتسريع إرسال المساعدات الإنسانية، والتصدي للمخططات التوسعية لهذا الكيان.

كما أطلع وزير الخارجية الإيراني نظيره الباكستاني على آخر التطورات في القضية النووية الإيرانية، مشدداً على النهج الشفاف والسلمي والمسؤول للجمهورية الإسلامية في هذا المجال.

من جانبه، أشاد محمد إسحاق دار، الذي تشغل بلاده حالياً عضوية مؤقتة في مجلس الأمن الدولي، اشاد بالمواقف المبدئية لإيران في الملف النووي، مؤكداً الدور المحوري للدبلوماسية في التسوية السلمية لهذا الموضوع.

وأشار الطرفان أيضاً إلى القواسم التاريخية والدينية والثقافية العميقة بين طهران وإسلام آباد، وأكدا على توسيع التعاون الثنائي في مجالات متعددة، منها التجارة، وتنمية الحدود، والاقتصاد، وأمن المنطقة.

رمز الخبر 1962025

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات