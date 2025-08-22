قائد الجيش الإيراني: سنرد بقوة وحزم على أي إعتداء جديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في رسالة تهنئةٍ بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية إلى العميد عزيز نصير زاده، وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة، كتب اللواء أمير حاتمي: إن التقدم السريع والقوي للقدرة الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هو ثمرة الثقة السامية والتوجيه الاستراتيجي للقائد الأعلى للقوات المسلحة، الإمام الخامنئي (حفظه الله)، تجاه القوات المسلحة، والصناعات الدفاعية في البلاد، وخاصةً وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة.

صرح القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائلاً: "بلغت ذروة هذه التطورات الدفاعية في مجالي البرمجيات والأجهزة خلال فترة الدفاع المقدس التي استمرت ثماني سنوات وحرب الاثني عشر يومًا المفروضة، مما أدى إلى اعتراف العالم باعتماد بلادنا على قوة الأمة والقدرات المحلية والداخلية لقاعدة الدفاع الإيرانية".

وأضاف اللواء حاتمي: "إن الثقة بالعلماء المحليين والاعتماد على منتجات دفاعية متنوعة ومحلية في ذروة العقوبات الجائرة أثبت أن بلادنا لن تنتظر إذنًا من أي أجنبي في إنتاج واستخدام احتياجاتها الدفاعية للحفاظ على الأمن القومي واستقلال البلاد ونظام الجمهورية الإسلامية المقدس".

وقال: لقد أثبتت الحرب العدوانية الاسرائيلية أن استراتيجية الوحدة والتماسك الوطني، بتوجيهات قائد الثورة الإسلامية الحكيمة وتضحيات القوات المسلحة، والأهم من ذلك، صمود الشعب الإيراني العزيز ببصيرته ووعيه، قد أوصلت بلادنا إلى النصر على تحالف الشياطين المشؤوم، وأحبطت العدو في تحقيق أهدافه الخبيثة. واليوم، فإن أبناء الوطن المخلصين في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدون، كما في الماضي، لتوجية ردٍّ أشدّ قسوة وأكثر صرامة، بقوة وعزم، لمعاقبة أي معتدٍ خبيث.

وصرح القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائلاً: "مع تكريم ذكرى الوزراء الثلاثة الشهداء، وشهداء الصناعات الدفاعية، ورجال الدفاع الخالدين في استقلال البلاد، وخاصةً القادة الشهداء الأجلاء، والعلماء النوويين، وكبار شهداء القوات المسلحة، وشهداء الأمة الإيرانية العظيمة في حرب الاثني عشر يومًا المفروضة، وإذ أهنئ معاليكم وجميع المتخصصين والعلماء والموظفين المخلصين في وزارة الدفاع بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية، فإنني أقدر حماسة وجهود العاملين في الصناعات الدفاعية في البلاد".

وفي هذه الرسالة، أشار اللواء حاتمي: "أوكد أن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية القوي، كما كان في الماضي، بل وأكثر من ذلك، سيدعم تطوير الدفاع في البلاد ويقف إلى جانب خبراء وزارة الدفاع، وهو مستعد لاتخاذ خطوات جبارة للوصول إلى قمم التقدم وتعزيز القوة الدفاعية من خلال توظيف القدرات الوطنية".

