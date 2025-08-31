بزشكيان في برقية تهنئة للاعبي الكرة الطائرة: إيران قادرة على بلوغ القمم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس مسعود بزشكيان في رسالة بمناسبة فوز المنتخب الوطني للشباب للكرة الطائرة ببطولة العالم: "لقد أضافت هذه البطولة صفحة ذهبية أخرى إلى سجل إنجازات الرياضة الإيرانية، ورفعت اسم وطننا الحبيب إلى أعلى قمم الفخر والاعتزاز".

نص رسالة الرئيس:

بسم الله الرحمن الرحيم

إنّ الفوز المشرّف لشبابنا في الكرة الطائرة في بطولات العالم، ودفاعهم الحاسم عن لقبهم المشرف، أضافا صفحةً ذهبيةً جديدةً إلى سجلّ إنجازات الرياضة الإيرانية، ورفعا اسم وطننا الحبيب إلى أسمى قمم الفخر والاعتزاز.

إنّ الانتصارات المتتالية الباهرة على بقية الفرق في الكرة الطائرة العالمية، دليلٌ واضحٌ على إيمان شباب هذه البلاد وحماسهم وطموحهم العالي وقدراتهم الفريدة، الذين أثبتوا بعزيمتهم وإرادتهم أنّ إيران الإسلامية قادرةٌ دائمًا على بلوغ القمم، وإظهار مواهبها الأصيلة على الساحة العالمية.

وبينما أهنئ بصدق الشعب الإيراني النبيل والمدربين وجميع المسؤولين المعنيين وكل بطل عزيز من أبطال منتخب الشباب للكرة الطائرة على هذا النجاح، أتمنى أن نشهد استمرار الانتصارات الرائعة والتغلب على قمم أعلى في الساحة الدولية لرياضة بلادنا.