زعماء شنغهاي يعارضون التفسير الانتقائي لأوروبا للقرار 2231

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن غريب آبادي قال في تصريحاته على هامش مشاورات إيران مع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي حول الملف النووي الإيراني: "بعض هذه الدول أعضاء في مجلس الأمن؛ الصين وروسيا كعضوين دائمين، وباكستان كعضو غير دائم، ولدينا مواقف مشتركة معها. وكلها بطبيعة الحال ترفض عودة قرارات العقوبات".

وأضاف: "هذه فرصة مهمة لإجراء مشاورات مع أعضاء شنغهاي. وقد تضمن البيان الختامي للقمة بنودًا عدة حول هذه المسائل بناءً على مقترحنا، وتمت المصادقة عليها".

وأوضح أن أحد البنود يتعلق بـ"إدانة عدوان الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران، بما في ذلك الهجوم على المنشآت النووية، وهو ما اعتُبر انتهاكًا للقانون الدولي". مشيرًا إلى أن "ذكر اسم أمريكا والكيان الصهيوني بشكل صريح في البيان أمر في غاية الأهمية".

كما أشار غريب آبادي إلى أن البيان تناول القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن، حيث شدد القادة على أن أحكام القرار يجب أن تُنفذ بالكامل وليس بشكل انتقائي، موضحًا: "هذا يعني أن الأوروبيين لا يمكنهم تجاهل التزاماتهم ثم اختيار بند يتعلق بآلية سناب‌ باك وتنفيذه بشكل أحادي".

وفيما يتعلق بتهديد الأوروبيين بتفعيل هذه الآلية، قال: "لقد أرسلوا إخطارًا لتفعيل سناب‌ باك، وأبلغناهم بوضوح أن هذه الخطوة غير قانونية ولا أساس لها. لكن للأسف بعض المنظمات الدولية تعمل في إطار سياسي".

وأضاف: "الأوروبيون يتحدثون عن عملية تستغرق 20 إلى 30 يومًا. نحن نؤكد أن هذه الفترة فرصة لهم أيضًا لتصحيح خطأهم، تمامًا كما هي فرصة لإيران".

وحذّر غريب آبادي من أن "العودة إلى العقوبات ستقابل برد إيراني متناسب"، مضيفًا أن "الكرة الآن في ملعب الأوروبيين ليختاروا بين المضي في خطئهم أو إصلاحه".

