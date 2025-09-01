قاليباف: البرلمان يدعم جهود الحكومة للتنفيذ الكامل للاتفاقية الاستراتيجية بين إيران والصين

وأفادت وكالة معر للأنباء، انه كتب محمد باقر قاليباف على صفحته الشخصية على شبكة X يوم الاثنين: "إيران والصين حضارتان آسيويتان عريقتان، تربطهما روابط تاريخية وثقافية، وتتمتعان بقدرة لا مثيل لها على ضمان السلام والأمن الدائمين وتحقيق التعددية".

وأضاف: "يعتبر البرلمان الإيراني التنفيذ الكامل للاتفاقية الاستراتيجية والمشاريع المشتركة وإزالة العوائق البيروقراطية والقانونية المتعلقة بها أولويةً له، ويدعم الجهود الحثيثة التي بذلها الرئيس المحترم، الدكتور بزشكيان، في قمة شنغهاي لتحقيق هذه الأهداف".

