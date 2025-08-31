من الممكن إبطال مفعول "آلية الزناد" عن طريق الإصلاحات الداخلية

وكالة مهر للأنباء، قسم الشؤون الدولية: قامت الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة يوم الخميس 28 أغسطس، بعد أشهر من التهديدات، بإصدار بيان مشترك عن بدء عملية تفعيل آلية "العودة التلقائية لعقوبات مجلس الأمن" المعروفة باسم "الزناد" ضد إيران. واتهمت هذه الدول طهران بعدم الالتزام الجاد بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، وافتقارها إلى مبرر مدني لمخزونها المرتفع من اليورانيوم المخصب، وأعلنت أنها أحالت ملف إيران إلى مجلس الأمن؛ وهو إجراء قد يؤدي إلى إعادة فرض قرارات العقوبات السابقة.

وقد قوبل هذا الإجراء برد فعل قوي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. استذكر وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد عباس عراقجي، أداء إيران المسؤول وحسن النية في الالتزام بالدبلوماسية لحل القضايا المتعلقة بالقضية النووية، مؤكدًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد ردًا مناسبًا على هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر من جانب الدول الأوروبية الثلاث، وذلك لحماية حقوقها ومصالحها الوطنية وضمانها.

كما كتب عراقجي رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بشأن الفهم الخاطئ للترويكا لآلية فض النزاعات المدرجة في خطة العمل الشاملة المشتركة والمسائل المتعلقة بالقرار 2231: "ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن إلى رفض التلاعب السياسي غير السليم والعمل على حماية سلامة القانون الدولي وسلطة مجلس الأمن. إن الطريق إلى الأمام هو الاحترام المتبادل، لا الإكراه".

بعد إعلان الترويكا الأوروبية تفعيل آلية "سناب باك"، أعلنت وزارة خارجية بلادنا في بيان: "إن قرار الدول الأوروبية الثلاث سيُقوّض بشدة عملية التفاعل والتعاون الحالية بين إيران والوكالة. وسيُصاحب هذا التصعيد الاستفزازي وغير الضروري ردود فعل مناسبة. إن المسار الذي اختارته الدول الأوروبية الثلاث، إن لم يُكبح، ستكون له عواقب وخيمة على مصداقية مجلس الأمن وبنيته".

في مقابلة له، قام محلل الشؤون الدولية، حسن بهشتي بور، بالبحث في أسباب وعواقب ومستقبل علاقات إيران مع ثلاث دول أوروبية، وتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

بعد نقاشات وتكهنات طويلة، فعّلت الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة آلية "سناب باك" (Snapback) أخيرًا. تعتقد إيران أن هذا الإجراء يفتقر إلى الشرعية القانونية والأخلاقية. هل أساءت الدول الأوروبية الثلاث استخدام آلية فض النزاعات في خطة العمل الشاملة المشتركة ؟

في عالم اليوم، تتخذ الدول قراراتها بناءً على القوة السياسية، لا على القانون الدولي. تقبل الدول القانون الدولي بقدر ما يخدم مصالحها، وحيثما لا يخدم مصالحها، فإنها تنتهكه بأي شكل من الأشكال. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك الجرائم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي حاليًا في غزة. من الواضح أن ما يحصل هناك هو جريمة حرب، ولكن يتم التغاضي عنها؛ لأن داعميها، أي الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، يواصلون اتباع سياسة الاسترضاء تجاه الكيان الصهيوني.

الوضع مشابه لآلية "سناب باك". من الناحية القانونية، لم يكن للأوروبيين حقًا تفعيل هذه الآلية؛ لأنه وفقًا لاتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة، عندما ينتهك طرف ما خطة العمل الشاملة المشتركة بشكل صارخ، يجب تقديم طلب، والسؤال هو: من هو الطرف المخالف؟ أولاً، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وانتظرت إيران عامًا كاملًا من مايو 2018 إلى مايو 2019، حتى يتمكن الأوروبيون من تعويض انسحاب الولايات المتحدة. كان لديهم اتفاق من 11 بندًا مع إيران، لكنهم لم ينفذوا أي منها. كانت الذريعة هي أنهم سيخضعون لعقوبات أمريكية. لذلك، كانت الولايات المتحدة أول من انتهك الاتفاق، ثم أوروبا، التي لم تف بالتزاماتها.

بعد عام، وبشكل تدريجي، حتى عام 2019، وبإقرار قانون في البرلمان، خفّضت إيران التزاماتها. وأعلنت في جميع المراحل أنه متى أوفى الطرف الآخر بالتزاماته، ستعود إيران فورًا. لذلك، من الناحية القانونية، من الواضح تمامًا أن الجانب الأوروبي ارتكب الانتهاك الصارخ، وبالتالي، لا يحق له تفعيل آلية "سناب باك". ولكن كما ذكرتُ في البداية، في النظام الدولي الذي تشكّل وتطور تدريجيًا على مدى 400 عام، فإن القوة، والقوى العظمى والقمعية، هي الحاسمة. في هذا النظام العالمي، تتحدث القوة أولاً؛ تأتي التدابير السياسية في المقام الأول، والتدابير القانونية ثانوية ومكملة في سياق مصالح البلدان القويةكذلك.

عند تقييم عودة العقوبات، نواجه وجهتي نظر، إحداهما تُفسر هذه القضية على أنها كارثية للغاية، والأخرى على أنها غير ذات أهمية؛ فما هو التحليل الواقعي لهذا الإجراء؟

برأيي، إذا فُعّلت هذه الآلية، فلن تحدث كارثة لإيران؛ فهم يريدون تمديدها لمدة 30 يومًا، أما إذا دخلت إيران في آليات لتمديد القضية دون تحديد المهمة؛ ففي هذه الحالة، ستبقى البلاد في حالة من عدم اليقين، وعلينا أن نشكل إرادة وطنية نهائية ونقبل بتطبيق آلية "سناب باك"، ولكن مع التوجه نحو آليات تُحيّدها.

أولها وأهمها معالجة الاقتصاد المحلي؛ إصلاحات في الأنظمة المصرفية والتأمينية والضريبية والجمارك. إذا أُجريت إصلاحات جذرية، ستقل آثار "سناب باك" بشكل كبير، وستتحسن بيئة الأعمال والإنتاج. هذا هو الإجراء الأهم الذي، للأسف، تأخر لسنوات تحت ذرائع مختلفة.

من ناحية أخرى، يجب تبرير مسألة "سناب باك" للرأي العام المحلي. يجب على وسائل الإعلام اعتبار توضيح الرأي العام إجراءً وطنيًا، وتوضيح أن هذا الوضع الكارثي الذي يصوره الإعلام بشأن عودة القرارات ليس حقيقيًا. لقد مرت إيران بفترة صدرت فيها هذه القرارات، لكنها لم تطبقها، واستمر اقتصاد البلاد على مساره. هذا المشهد العنيف والمرعب حول "سناب باك" غير صحيح، ولكن لا ينبغي أن نقول إنه لا يوجد أي أثر؛ يجب أن ندير الوضع من خلال توضيحات مناسبة، وإجراءات اقتصادية.

قبل تفعيل الآلية، أكدت إيران أن هذا الإجراء لا يعني نهاية الدبلوماسية، والآن تُشير الدول الثلاث إلى هذه المسألة. كيف سيكون مستقبل الدبلوماسية بعد هذا الإجراء؟ هل ستعود الأطراف إلى الدبلوماسية؟

لطالما أكدت أوروبا والولايات المتحدة استعدادهما للحوار، لكنهما تريدان إظهار للرأي العام أنهما غير عدوانيتين وتبحثان عن حلول دبلوماسية. مع ذلك، فإن الحلول الدبلوماسية المطروحة على الطاولة غير مقبولة لدى إيران؛ مثل خطة التخصيب بنسبة صفر في المائة.

يمكن لإيران أن تستدل بأنه عندما تُهاجم منشآت خاضعة لإشراف الوكالة وتُمارس أنشطة سلمية، فإن القضايا الأخرى المُثارة تصبح غير ذات صلة. مع ذلك، لم تصل الدبلوماسية قط إلى طريق مسدود، ومن الضروري مواصلة مسيرتها. التفاوض هو جوهر الدبلوماسية، مثل العلاقة بين السمك والماء؛ عندما تُستبعد المفاوضات من الدبلوماسية، لا يُمكن تحقيق أي شيء عمليًا. البيئة التي يمكن للدبلوماسية أن تلعب فيها دورًا هي المفاوضات، سواءً أكانت مباشرة أم غير مباشرة، علنية أم سرية. المهم هو استمرار المفاوضات، فعندما يُحرم الدبلوماسي من فرصة التفاوض، يعجز عمليًا عن فعل أي شيء. في الدبلوماسية، هناك دائمًا طرق مبتكرة. ومن المتوقع أن تقدم وزارة الخارجية خططًا إبداعية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، لأن إدارة الأزمات من أولوياتنا اليوم.

/انتهى/