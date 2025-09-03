عراقجي: شائعة الغاء عضوية ايران في شنغهاي لا اساس لها من الصحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد السيد عباس عراقجي، مساء الأربعاء، بعد عودته من زيارة للصين برفقة الرئيس، أن طهران لا تخشى المفاوضات، وحتى الحرب إن لزم الأمر.

وبخصوص لقاء الرئيس الايراني بالرئيس الروسي وسبب طول مدة اللقاء، قال وزير الخارجية: "هناك العديد من القضايا التي يجب مناقشتها بين إيران وروسيا، وقد نوقشت قضايا سياسية واقتصادية متنوعة".

وردًا على بعض الادعاءات حول قصر مدة لقاء الرئيس الصيني بمسعود بزشكيان، أوضح عراقجي أن هذه الزيارة ليست ثنائية، ومن المعتاد أن تكون مثل هذه القمم الدولية قصيرة المدة نظرًا لحضور رؤساء عدة دول.

وفيما يتعلق بمبادرات الحكومة لمواجهة إجراءات الترويكا الأوروبية في تفعيل آلية "سناب باك"، قال وزير الخارجية: "بالإضافة إلى الرسالة المشتركة من إيران والصين وروسيا، لا تزال البعثات الإيرانية في نيويورك على اتصال بممثلي روسيا والصين في هذا الصدد، وهناك مبادرات أخرى قيد التنفيذ".

وأضاف عراقجي أن روسيا والصين قدمتا مشروع قرار إلى مجلس الأمن، وتتشاور إيران بشأنه أيضًا. وسنبذل قصارى جهدنا لمنع هذا الإجراء حتى يدرك العالم أنه غير قانوني ولا شرعية له.

وبخصوص بعض الشائعات حول إمكانية إلغاء عضوية إيران في منظمة شنغهاي للتعاون بعد تفعيل آلية "سناب باك"، قال وزير الخارجية أيضًا: "لا يوجد بند من هذا القبيل، ولم يُذكر هذا الموضوع في الاجتماع الأخير. بل على العكس، أعلنت الدول الأعضاء في شنغهاي، بطريقة ما، دعمها للجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الصدد".

وفيما يتعلق بغياب الرئيس عن الصورة التذكارية للمأدبة غير الرسمية لقادة شنغهاي، قال عراقجي أيضًا: "لإيران بروتوكولاتها الخاصة للمشاركة في المآدب، استنادًا إلى قوانين وثقافة وقيم الشريعة الإسلامية الغراء". كما أن الصورة المنشورة للمأدبة ليست الصورة الرسمية للقمة، والصورة الرئيسية للقمة التُقطت في اليوم التالي وقبل بدء الاجتماع.