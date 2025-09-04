عارف يلتقي بعائلات القادة والعلماء الذين استشهدوا في عدوان الـ12 يومًا

أفادت وكالة مهر للأنباء، زار النائب الأول لرئيس الجمهورية منازل عوائل الشهداء الفريق حسين سلامي، ومحمد مهدي طهرانجي، ومنصور عسكري، وسردار مهدي رباني. وخلال هذه اللقاءات، التي عُقدت في أجواء دافئة وروحانية، أشاد بذكرى هؤلاء الشهداء، مؤكدًا على مواصلة مسيرتهم، وحل مشاكل البلاد بالوحدة والتعاطف اللذين غرستهما دماء هؤلاء الشهداء الأبرار.

كما أشار إلى القيادة الحكيمة وإجراءات القائد الأعلى للثورة الإسلامية خلال حرب الـ 12 يومًا، وخاصة في تعيين كبار القادة العسكريين في البلاد بعد استشهاد عدد من الجنرالات والقادة العسكريين رفيعي المستوى، مثل الشهيد سلامي، وتنفيذ عمليات عسكرية ناجحة ضد العدو الصهيوني في أقل من 24 ساعة. وذكر أنه يجب علينا أن نقدر النجاحات والبركات الإلهية ووجود الشعب في الميدان، مما زاد من مسؤولية المسؤولين الحكوميين بعد الحرب المفروضة.

وأشار إلى أن وجود ودعم الشعب خلال حرب الـ 12 يومًا كان لا مثيل له، لدرجة أن التغيير في المبيعات في المتاجر في اليوم الأول كان 20 في المائة فقط، وعادت إلى طبيعتها في اليوم الثالث. هذا بينما شهدنا خلال فترة كورونا نهب المتاجر في المدن الأمريكية والأوروبية، ولم نشهد في أي مكان في العالم توجد فيه حرب ولكن تسوق الناس بشكل طبيعي.

