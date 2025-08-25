هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة: سنقابل أي تهديد للعدو بقوة اكثر تدميرا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها هنأت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة حلول أسبوع الحكومة، وأعربت عن تقديرها للجهود الجهادية التي يبذلها المسؤولون الحكوميون، وخاصةً الرئيس المجتهد والمثابر في خدمة أبناء الوطن بأمانة، وأعلنت أنها ستدعم الحكومة الموقرة أكثر من أي وقت مضى في تحقيق الأهداف المقدسة للثورة الإسلامية.

وفيما يلي نص هذه الرسالة:

إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تعرب عن امتنانها وتقديرها لإهتمام قائد الثورة الإسلامية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، سماحة آية الله الإمام الخامنئي (دام ظله)، تجاه أبنائها المجاهدين في الدفاع المقدس وحرب الاثني عشر يومًا المفروضة، تُعلن أنها، باتباع أوامره وإجراءاته وتوجيهاته، وتعزيز قوتها وتطوير قدراتها الدفاعية، ستبذل كل ما في وسعها للدفاع عن مصالح الأمة وإيران العزيزة، وسلامة أراضيها، وجوهر نظام الجمهورية الإسلامية المقدس.

وعلى مدار حياتها، وبفضل الثورة الإسلامية، أثمرت عزة البلاد ونموها في مختلف مجالات البناء والازدهار والتقدم العلمي، بفضل وحدة الأمة وتضامنها وتلاحمها مع مسؤولي نظام الجمهورية الإسلامية المقدس..في سنوات الثورة الإسلامية التى شهدت صعودا وهبوطا، خيّب فهم الشعب وتعاطفه ودعمه لمسؤولي البلاد وقواتها المسلحة آمال أعداء هذه الأرض المقدسة، وحوّل خططهم الخبيثة إلى يأس وهزيمة.

بتشويه الحقائق وتزويرها، يواصل نظام الهيمنة مساعيه لتقويض الوحدة المقدسة للأمة ومسؤوليها وتماسكها الوطني بزرع بذور الفرقة والانقسام؛ غافلاً عن أن الشعب الإيراني الثاقب، الواعي لأعدائه، والثابت، باتباعه قائده الحكيم والمدبر والشجاع، ودعمه لمسؤوليه العاملين وأبنائه المقاتلين في القوات المسلحة، خلافاً لأهداف الأعداء وتوجهاتهم، يزداد وحدةً وتماسكاً في وجه مؤامراتهم وشرهم.

بعد هزيمة عسكرية مُني بها قادة الولايات المتحدة ورئيس الوزراء الجاهل للكيان الصهيوني الغاصب وقاتل الأطفال في حرب الأيام الاثني عشر المفروضة، سعى قادة الولايات المتحدة ورئيس الوزراء الجاهل للكيان الصهيوني الغاصب وقاتل الأطفال، إلى إحداث شرخ في صفوف الشعب والقوى الثلاث والقوات المسلحة، بهدف بث الفرقة والاستقطاب داخل إيران، للتعويض عن هزيمتهم. في حين أن الأمة اليقظة أثبتت صمودها ويقظتها في مراحل تاريخية عصيبة. لذلك، فإن أي انقسام أو تعدد أصوات، من أي تيار أو منصة تُقوّض اللحمة الوطنية، هو بلا شك لعبةٌ تُلعب على أرض الصهاينة والأمريكيين.

إن القوات المسلحة، إذ تشكر الشعب الإيراني الإسلامي النبيل والحكومة العاملة والقوات الثلاث على تضامنهم ودعمهم غير المسبوق خلال الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا، تؤكد أنها من خلال تعزيز الوحدة المقدسة والتعاطف والتنسيق والتآزر مع الشعب والمسؤولين الأعزاء في البلاد، وخاصة رئيس الجمهورية المحترم، ستواجه أي مغامرة وتهديدات من قبل أعداء الأمة والبلاد والثورة الإسلامية بتصميم وقوة أكبر من الماضي، وستجعل أعداء إيران والإيرانيين يندمون على أفعالهم إلى الأبد.

