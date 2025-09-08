عمار الحكيم يلتقي سادن العتبة الرضوية في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن آستان نيوز، بأنه شدّد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تعميق العلاقات الثقافية والدينية بين إيران والعراق، مؤكدين الدور البارز لزيارة العتبات المقدسة والحرم الرضوي المطهر في تعزيز الروابط الدينية والاجتماعية بين الشعبين.

وأعرب الحكيم عن تقديره للخدمات التي تقدمها العتبة الرضوية لزوارها العراقيين، معتبراً هذه الجهود ركيزة لتعزيز الوحدة الإسلامية.

من جهته، أكد آية الله مروي على عمق المشتركات بين البلدين، مشدداً على ضرورة استمرار التواصل والتعاون المتبادل في المجالات الثقافية والدينية.

