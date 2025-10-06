السيد عمار الحكيم يلتقي السفير الإيراني لدى العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مكتب رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي في بيان أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وإيران بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما، ويعمق العلاقات والتعاون الإسلامي والثقافي والاقتصادي والسياسي.

وفي إشارة إلى الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، قال السيد عمار الحكيم في هذا اللقاء: "هذه انتخابات مهمة وحاسمة، يمكنها أن تنقل العراق من مرحلة الاستقرار الهش إلى استقرار دائم".

وأضاف: "إن إرساء الاستقرار والسلام في المنطقة أمرٌ أساسي لتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين".

وأكد رئيس تيار الحكمة العراقي خلال اللقاء على أهمية دعم الشعب الفلسطيني ومساعدة اللاجئين وإعادة إعمار المدن المدمرة، ودعا إلى حل المشاكل بالحوار.

/انتهى/