  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٠٩‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ١:٣٣ م

رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي يتوجه إلى قم

التقى السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي مع علماء الدين خلال زيارته لمدينة قم المقدسة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، توجه صباح الثلاثاء إلى مدينة قم المقدسة.

وعند وصوله إلى قم، زار مرقد السيدة فاطمة المعصومة (عليها السلام) .

كما التقى السيد عمار الحكيم آية الله سعيدي، سادن مرقد السيدة المعصومة (عليها السلام)، وتحدث معه.

كما التقى رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي آية الله مكارم الشيرازي وآية الله جعفر السبحاني، وتحدث معهما.

وكانت زيارة مستشفى نور التخصصي، الذي يجري بناؤه تحت إشراف آية الله السيستاني، من بين خطط السيد عمار الحكيم الأخرى في رحلته الأخيرة إلى مدينة قم المقدسة.

یاسر المصری

