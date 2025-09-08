نجفي: الهجوم على المنشآت النووية الايرانية إرهاب دولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نجفي قال في كلمته اليوم خلال جلسة «السلامة النووية»: إن الهجوم الذي تعرّضت له المنشآت النووية الإيرانية يهدد السلامة والأمن النووي، ويشكل تصرفاً غير قانوني وغير مسبوق نفذته أمريكا والكيان الصهيوني، ويهدد السلام والأمن الدوليين، كما يقوض نظام عدم الانتشار.

وأضاف أن هذه الهجمات تظهر الأبعاد العدوانية للأطراف المعتدية، مؤكداً ضرورة انعكاسها في تقارير المدير العام للوكالة حول السلامة والأمن النووي. وأوضح أن جهود إيران السابقة لضمان إدراج منع أي هجوم أو تهديد على المنشآت النووية في وثائق الوكالة اصطدمت بمعارضة بعض الدول، مؤكداً أن الهجمات الأخيرة كشفت الدوافع الحقيقية لهذه المعارضة.

وختم نجفي بالقول إن الأمن النووي الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال التخلص الكامل من الأسلحة النووية، مشدداً على أن الدول المالكة لهذه الأسلحة لم تلتزم بتعهداتها وما زالت تطور أنظمة نووية جديدة، وأن تحقيق الأمن النووي يتطلب الإبادة الكاملة والدائمة والقابلة للتحقق لهذه الأسلحة.