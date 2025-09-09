بزشكيان يؤكد على دعم إيران لفنزويلا..مادورو: التضامن المثالي للحكومة والشعب يصون بلادنا من اى تهديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تبادل الرئيس الايراني مسعود بزشكيان والرئيس الفنزويلي السيد نيكولاس مادورو وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما في أعقاب الإجراءات الاستفزازية للولايات المتحدة ضد فنزويلا، بالإضافة إلى استراتيجيات توسيع وتعميق العلاقات الثنائية، وذلك في محادثة هاتفية مساء الاثنين 8 سبتمبر/أيلول.

ووفي هذه المحادثة، أكد الرئيس الفنزويلي على التماسك الوطني والوحدة الكاملة في بلاده، وقال: "اليوم، بفضل التضامن المثالي بين الحكومة والشعب والقوات المسلحة، حققت فنزويلا قوةً تحمينا وتصونها من أي تهديد".

في إشارة إلى الأجواء الإعلامية والعمليات النفسية التي تشنها الولايات المتحدة ضد بلاده، أضاف نيكولاس مادورو: "تسعى الولايات المتحدة إلى تشويه صورة فنزويلا من خلال اختلاق رواية ملفقة وكاذبة، رواية لا يقبلها حتى الرأي العام لشعبها. نحن في سلام تام، ولكن بعزيمة واستعداد كاملين، سنقف في وجه أي تهديد محتمل. إن وجود أكثر من 8 ملايين فنزويلي استجابةً لنداء الدفاع عن الوطن دليل على الروح الوطنية والعزيمة الراسخة لأمتنا".

كما أشار الرئيس الفنزويلي إلى مبادرات السلام التي أطلقتها بلاده في منطقة أمريكا اللاتينية، قائلاً: "نعمل بكل قوتنا على تطوير السلام وترسيخه وتعميقه، وخاصة في منطقة البحر الكاريبي، وفي خطوة تاريخية، اتحدنا مع دول أمريكا اللاتينية لتحقيق السلام، وسنمضي في هذا الطريق بجدية".

وأعرب مادورو عن تقديره لدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحكومة وشعب فنزويلا، قائلاً: "اليوم، إيران وفنزويلا أكثر اتحادًا من أي وقت مضى.. دعمكم دافع مزدوج لنا في طريقنا للحفاظ على الاستقلال الوطني والشرف والكرامة، وسنستخدم جميع الإمكانات لتطوير التعاون المشترك".

وفي هذه المحادثة، أعرب الدكتور بزشكيان أيضًا عن ارتياحه لتقرير رئيس فنزويلا حول التماسك الوطني الذي تأسس في هذا البلد، وأكد: لقد أثبتت تجربة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن إفشال أهداف الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد بلدنا جاء نتيجة الوحدة الوطنية والتضامن الداخلي الذي منح أمتنا قوة لا حدود لها، وطالما استمرت هذه الوحدة، فلن تتمكن أي قوة أجنبية من الإضرار ببلداننا.

وفي إشارة إلى تاريخ الأعمال العدائية التي قامت بها الولايات المتحدة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أضاف الرئيس بزشكيان: للأسف، لسنوات عديدة، استخدم الأمريكيون، بالاعتماد على هذه الدعاية الكاذبة والروايات غير الواقعية، جميع أنواع التهديدات والضغوط ضد إيران الإسلامية، وكان هذا النهج ذريعة لهم لانتهاك القوانين والمبادئ الدولية الراسخة.

وأكد الدكتور بزشكيان دعم الجمهورية الإسلامية الثابت لفنزويلا، قائلاً: "تدين إيران بشدة أي انتهاك لوحدة أراضي الدول، وتؤكد دعمها لوحدة أراضي فنزويلا وشعبها بكل ماأوتيت من القوة. ونأمل أن يظل هذا البلد، في ظل الوحدة والتضامن اللذين تشكّلا في فنزويلا، منتصرًا وشامخًا على طريق الكرامة والتقدم".

وأشار الرئيس بزشكيان كذلك الى إدانة الإجراءات اللاإنسانية وغير القانونية التي تتخذها الولايات المتحدة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون الأخيرة، وقال: "خلال هذه القمة والاجتماعات التي تلتها، أُدينت أحادية الولايات المتحدة واستخدامها القوة كأداة ضد الدول بحجج واهية".

ورحب الدكتور بزشكيان بمبادرات فنزويلا للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين، مؤكدًا استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوسيع التعاون المشترك مع هذا البلد الصديق والحليف.

/انتهى/