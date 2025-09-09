  1. إيران
  2. السياسة
٠٩‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٧:٠٣ م

ممثل حماس في طهران: محاولة اغتيال قادة المقاومة في الدوحة بتنسيق أمريكي باءت بالفشل

أعلن خالد القدومي، ممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس في إيران، أن الكيان الصهيوني، بدعم أمريكي مباشر، حاول اغتيال قادة حماس خلال اجتماع تشاوري في الدوحة، لكن العملية باءت بالفشل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن خالد القدومي، ممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس في إيران، أن الكيان الصهيوني، بدعم أمريكي مباشر، حاول اغتيال قادة حماس خلال اجتماع تشاوري في الدوحة، لكن العملية باءت بالفشل.

وأكد القدومي: "كعادتها، لا تلتزم الحكومة الأمريكية بوعودها، وتهيئ الظروف دائمًا للأعمال الإرهابية للكيان الصهيوني من خلال بثّ وهم التفاوض وتقديم مقترحات ظاهرية. هذه المرة، وبينما كانت قيادة الحركة في الدوحة منشغلة بدراسة مقترح يُسمى الخطة الأمريكية، هاجمت قوات الاحتلال مقر الحركة في دولة تُعدّ من أهم الوسطاء، بتنسيق أمريكي".

وأكد: "بفضل الله فشلت هذه العملية الإجرامية والجبانة ونجا قيادات الحركة من عملية الاغتيال، رغم استشهاد عدد من إخواننا في الكادر التنفيذي والفريق المرافق.

