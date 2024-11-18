حماس تنفي إشاعات خروج قيادات الحركة من قطر إلى تركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نفت مصادر مقربة من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” ما تناقلته بعض وسائل الإعلام العبرية، حول خروج قيادات الحركة من قطر إلى تركيا.

وأكدت المصادر -وفق الحساب الرسمي للحركة على تليغرام- أن “هذه الأخبار هي محض إشاعات يحاول الاحتلال ترويجها بين الحين والآخر”.

وسبق أن نفت حماس أن “تكون قطر قد طالبت أو أبلغت الحركة بمغادرة الدوحة”، مشيرة إلى أن “هذه الأنباء نشرت عشرات المرات خلال الأشهر القليلة الماضية ولا أساس لها من الصحة”.

ودأبت مؤخرا وسائل إعلام عبرية على نشر أكاذيب بأن الدوحة طلبت من قيادة حماس مغادرة البلاد على خلفية موقفها من مفاوضات التهدئة، وهو الأمر الذي نفته حماس وقطر.