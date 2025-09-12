ايران والعراق توقعان مذكرة تفاهم لمكافحة المخدرات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها حسين ذوالفقاري ممثل الرئيس الايراني والأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والوفد المرافق له الى العراق بدعوة من وزير الصحة العراقي الذي يتولى مسؤولية اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في البلاد، وذلك من اجل المشاركة في الاجتماع الثاني للجنة المشتركة لمكافحة المخدرات بين البلدين.

وخلال هذه الزيارة، ونظراً لرغبة البلدين في توسيع آفاق التعاون والتنسيق المشترك في مجال مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها على أساس الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم الثنائية ذات الصلة بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الموقعة بين البلدين، عُقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بهدف مراجعة الإجراءات والبرامج المستقبلية في بغداد.

وفي هذا الاجتماع، أكد الطرفان من خلال توقيع مذكرة تفاهم مشتركة على تنفيذ إجراءات في محاور التعليم وبناء القدرات، والمجالات الأمنية والفنية.

من بين البنود الرئيسية لهذه المذكرة زيادة المراقبة على المعابر الحدودية، وبناء قدرات قوات إنفاذ القانون من خلال عقد ورش عمل تعليمية متبادلة، وتطوير القدرات العلمية للمتخصصين في مجال خفض الطلب، والوقاية، والعلاج، وبناء القدرات، ونشر وتبادل الأنشطة المشتركة، وزيادة المراقبة على المؤثرات العقلية والمواد الكيميائية الأولية الخاضعة للمراقبة الدولية لمنع استخدامها في التصنيع غير القانوني للمخدرات.

