١١‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٣:٣١ م

ايران تقترح بتشكيل مركز عمليات مشتركة حدودي بين مع العراق لمكافحة المخدرات

اكد ممثل رئيس الجمهورية امين عام لجنة مكافحة المخدرات حسين ذو الفقاري ضرورة التعاون بين ايران والعراق لمواجهة آفة المخدرات واقترح تشكيل مركز حدودي للعمليات المشتركة لمكافحة المخدرات بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يزور ذوالفقاري العراق للمشاركة في الاجتماع الثاني للجنة المشتركة لمكافحة المخدرات بين البلدين وذلك بدعوة من وزير الصحة العراقي الذي يراس اللجنة الوطنية لمحافحة المخدرات في العراق.

واكد ان هذه الظاهرة المقيتة، تستهدف امننا القومي وسلامة المجتمع لا سيما الشباب والاستقرار الاقتصادي لكلا البلدين.

وشرح ممثل رئيس الجمهورية رئيس لجنة مكافحة المخدرات مقترح الجمهورية الاسلامية الايرانية لتمتين التعاون في اطار هذه اللجنة المشتركة ودعا الى تعزيز التعاون الاستخباراتي والعملاني على المستوى الاستراتيجي "ونقترح تشكيل "وحدة/مركز عمليات مشتركة حدودي" بمشاركة البلدين لتبادل المعلومات وتنسيق العمليات المشتركة بسرعة ودقة اكبر.

واكد استعداد ايران لاقامة دورات تدريبية تخصصية لكادر حرس الحدود ومنتسبي مكافحة المخدرات والقضاة في البلدين في مجالات من مثل الاساليب الحديثة لكشف المخدرات ومواجهة الاتجار الممنهج لها وغسيل الاموال. واضاف اننا مستعدون كذلك للافادة من خبرات المدربين والمتخصصين العراقيين في هذا المجال.

جواد ماستری فراهانی

