خرازي والحكيم يؤكدان على تعزيز التعاون الاقليمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك خلال لقاء الحكيم بخرازي في إطار زيارته إلى طهران، حيث بحث الجانبان آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل توسيع التعاون بين العراق وإيران في مختلف المجالات.

وأكد الحكيم، في معرض حديثه عن العدوان الصهيوني الذي استمر 12 يوماً ضد إيران وتداعياته، على أهمية تضامن العالم الإسلامي لمواجهة التهديدات المشتركة.

من جانبه، رحب خرازي بزيارة رئيس تيار الحكمة إلى طهران، مشدداً على أهمية استمرار التشاور والتنسيق السياسي والدبلوماسي بين البلدين من أجل تعزيز الاستقرار الإقليمي.