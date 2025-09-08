  1. إيران
  2. السياسة
٠٨‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٨:٣٩ م

خرازي والحكيم يؤكدان على تعزيز التعاون الاقليمي

خرازي والحكيم يؤكدان على تعزيز التعاون الاقليمي

شدد رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق، السيد عمار الحكيم، ورئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد كمال خرازي، على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي بين بغداد وطهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك خلال لقاء الحكيم بخرازي في إطار زيارته إلى طهران، حيث بحث الجانبان آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل توسيع التعاون بين العراق وإيران في مختلف المجالات.

وأكد الحكيم، في معرض حديثه عن العدوان الصهيوني الذي استمر 12 يوماً ضد إيران وتداعياته، على أهمية تضامن العالم الإسلامي لمواجهة التهديدات المشتركة.

من جانبه، رحب خرازي بزيارة رئيس تيار الحكمة إلى طهران، مشدداً على أهمية استمرار التشاور والتنسيق السياسي والدبلوماسي بين البلدين من أجل تعزيز الاستقرار الإقليمي.

رمز الخبر 1962494

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات