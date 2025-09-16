  1. إيران
فيلم "سبب الوفاة، غير معروف" سيمثل السينما الإيرانية في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2026

تم ترشيح فيلم "سبب الوفاة، غير معروف" بأغلبية الأصوات كممثل للسينما الإيرانية في جوائز الأوسكار لعام 2026، من بين خمسة أفلام نهائية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، قررت لجنة اختيار ممثل إيران، بعد مراجعة الأعمال المختارة، بالإجماع أن فيلم "سبب الوفاة، غير معروف" للمخرج علي زرنغار جدير بالمشاركة في هذه المسابقة العالمية، ورُشّح ليكون الممثل الرسمي للسينما الإيرانية في جوائز الأوسكار لعام ٢٠٢٦.

يروي فيلم "سبب الوفاة، غيرمعروف" قصة سبعة مسافرين يغادرون مدينة "شهداد" على طريق فرعي قبل شروق الشمس متجهين إلى كرمان.

في بداية الرحلة، يكتشفون أن أحد الركاب قد فارق الحياة، ويرفض قسم الطوارئ إرسال سيارة إسعاف لعدم وجود موافقة طبيب. لم تكن الشمس قد أشرقت بعد، وبطبيعة الحال، كان العثور على طبيب أمرًا مستحيلًا. لذلك و بناءً على اقتراح أحد المسافرين، قرروا اصطحابه إلى شرطة المرور وإخبارهم بما حدث هناك... ثم تتابع الأحداث.

